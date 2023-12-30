Новини.LIVE оголошують збір коштів для киянина, який врятував припарковані авто під час атаки

Киянин врятував припарковане авто під час атаки 29 грудня. Фото: Ти Київ

Киянин Василь Андрійович під час атаки на столицю 29 грудня відігнав своє палаюче авто і тим самим врятував інші припарковані машини. Зараз Новини.LIVE оголошують збір коштів, щоб допомогти чоловікові, який отримав опіки обличчя.

Про це повідомляють Новини.LIVE

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Журналісти Новини.LIVE розшукали чоловіка, який відігнав палаюче авто і запобігла серйозній пожежі.

Василь Андрійович своїми діями надихнув багатьох. У соціальних мережах на платформі Новини.LIVE відгукнулося безліч людей, готових йому допомогти.

"Підписувачі наполегливо попросили нас організувати збір коштів на купівлю нового автомобіля для цього старого. Ми знайшли Василя Андрійовича та повідомили йому про підтримку від наших передплатників", — йдеться у повідомленні.

Підтримати сім'ю та подякувати Василю ви можете за такими реквізитами:

4134 1880 0801 9212 — Нестеренко Лідія (дружина)

Василь Андрійович про свій вчинок під час атаки на Київ 29 грудня

Василь Андрійович розповів журналістам Новини.LIVE, коли на парковці впали фрагменти ворожого снаряда, він негайно кинувся до своєї машини.

Побачивши, що його автомобіль уже охоплено полум'ям і це може спровокувати пожежу і на інші машини, він вирішив забрати свій автомобіль до автомийки.

В результаті водій отримав опіки, але заявляє, що не шкодує про скоєний вчинок, вважаючи, що таким чином він запобіг великій пожежі.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня Росія завдала ракетного удару по Києву. У Святошинському районі внаслідок атаки спалахнули авто, але місцевий житель не злякався і відігнав палаючу машину, щоб врятувати інші авто.

Також ми повідомляли, що у Києві після ранкової атаки уламки ворожих ракет впали в кількох районах міста. Найбільше постраждав Шевченківський район, там сталася пожежа на складському приміщенні. З-під завалів рятувальники дістали постраждалих.