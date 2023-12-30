Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Новини.LIVE объявляют сбор средств для киевлянина, который спас припаркованные авто во время атаки arrow

Новини.LIVE объявляют сбор средств для киевлянина, который спас припаркованные авто во время атаки

30 декабря 2023 18:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Новини.LIVE объявляют сбор средств для киевлянина, который спас припаркованные авто во время атаки
Киевлянин спас припаркованные авто во время атаки 29 декабря. Фото: Ти Київ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Киевлянин Васлий Андреевич во время атаки на столицу 29 декабря отогнал свое пылающее авто и тем самым спас другие припаркованные машины. Сейчас Новини.LIVE объявляют сбор средств, чтобы помочь мужчине, который получил ожоги лица.

Об этом сообщают Новини.LIVE

Читайте также:

Сбор средств для киевлянина, который спас припаркованные авто во время атаки

Журналисты Новини.LIVE разыскали мужчину, который отогнал пылающее авто и предотвратил серьезный пожар.

Василий Андреевич своими действиями вдохновил многих. В социальных сетях на платформе Новини.LIVE откликнулось множество людей, готовых ему помочь. 

"Подписчики настоятельно попросили нас организовать сбор средств на покупку нового автомобиля для этого старика. Мы нашли Василия Андреевича и сообщили ему о поддержке от наших подписчиков", — говорится в сообщении.

Поддержать семью и поблагодарить Василия вы можете по следующим реквизитам:

4134 1880 0801 9212 — Нестеренко Лидия (жена)

Василий Андреевич про свой поступок во время атаки на Киев 29 декабря

Василий Андреевич рассказал журналистам Новини.LIVE, когда на парковке упали фрагменты вражеского снаряда, он немедленно бросился к своей машине. 

Увидев, что его автомобиль уже охвачен пламенем и это может спровоцировать пожар и на другие машины, он принял решение увезти свой автомобиль к автомойке.

В результате водитель получил ожоги, но заявляет, что не жалеет о совершенном поступке, полагая, что таким образом он предотвратил крупный пожар.

Напомним, что утром 29 декабря Россия нанесла ракетный удар по Киеву. В Святошинском районе в результате атаки загорелись авто, но местный житель не испугался и отогнал пылающую машину, чтобы спасти другие авто.

Также мы сообщали, что в Киеве после утренней атаки, обломки вражеских ракет упали в нескольких районах города. Больше всего пострадал Шевченковский район, там произошел пожар на складском помещении. Из-под завалов спасатели достали пострадавших. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

18 декабря 2023

11:54 Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не Челси

Актуальное по теме