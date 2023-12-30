Новини.LIVE объявляют сбор средств для киевлянина, который спас припаркованные авто во время атаки
Киевлянин Васлий Андреевич во время атаки на столицу 29 декабря отогнал свое пылающее авто и тем самым спас другие припаркованные машины. Сейчас Новини.LIVE объявляют сбор средств, чтобы помочь мужчине, который получил ожоги лица.
Об этом сообщают Новини.LIVE
Сбор средств для киевлянина, который спас припаркованные авто во время атаки
Журналисты Новини.LIVE разыскали мужчину, который отогнал пылающее авто и предотвратил серьезный пожар.
Василий Андреевич своими действиями вдохновил многих. В социальных сетях на платформе Новини.LIVE откликнулось множество людей, готовых ему помочь.
"Подписчики настоятельно попросили нас организовать сбор средств на покупку нового автомобиля для этого старика. Мы нашли Василия Андреевича и сообщили ему о поддержке от наших подписчиков", — говорится в сообщении.
Поддержать семью и поблагодарить Василия вы можете по следующим реквизитам:
4134 1880 0801 9212 — Нестеренко Лидия (жена)
Василий Андреевич про свой поступок во время атаки на Киев 29 декабря
Василий Андреевич рассказал журналистам Новини.LIVE, когда на парковке упали фрагменты вражеского снаряда, он немедленно бросился к своей машине.
Увидев, что его автомобиль уже охвачен пламенем и это может спровоцировать пожар и на другие машины, он принял решение увезти свой автомобиль к автомойке.
В результате водитель получил ожоги, но заявляет, что не жалеет о совершенном поступке, полагая, что таким образом он предотвратил крупный пожар.
Напомним, что утром 29 декабря Россия нанесла ракетный удар по Киеву. В Святошинском районе в результате атаки загорелись авто, но местный житель не испугался и отогнал пылающую машину, чтобы спасти другие авто.
Также мы сообщали, что в Киеве после утренней атаки, обломки вражеских ракет упали в нескольких районах города. Больше всего пострадал Шевченковский район, там произошел пожар на складском помещении. Из-под завалов спасатели достали пострадавших.
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