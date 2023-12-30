Новини.LIVE объявляют сбор средств для киевлянина, который спас припаркованные авто во время атаки

Киевлянин спас припаркованные авто во время атаки 29 декабря. Фото: Ти Київ

Киевлянин Васлий Андреевич во время атаки на столицу 29 декабря отогнал свое пылающее авто и тем самым спас другие припаркованные машины. Сейчас Новини.LIVE объявляют сбор средств, чтобы помочь мужчине, который получил ожоги лица.

Об этом сообщают Новини.LIVE

Читайте также:

Сбор средств для киевлянина, который спас припаркованные авто во время атаки

Журналисты Новини.LIVE разыскали мужчину, который отогнал пылающее авто и предотвратил серьезный пожар.

Василий Андреевич своими действиями вдохновил многих. В социальных сетях на платформе Новини.LIVE откликнулось множество людей, готовых ему помочь.

"Подписчики настоятельно попросили нас организовать сбор средств на покупку нового автомобиля для этого старика. Мы нашли Василия Андреевича и сообщили ему о поддержке от наших подписчиков", — говорится в сообщении.

Поддержать семью и поблагодарить Василия вы можете по следующим реквизитам:

4134 1880 0801 9212 — Нестеренко Лидия (жена)

Василий Андреевич про свой поступок во время атаки на Киев 29 декабря

Василий Андреевич рассказал журналистам Новини.LIVE, когда на парковке упали фрагменты вражеского снаряда, он немедленно бросился к своей машине.

Увидев, что его автомобиль уже охвачен пламенем и это может спровоцировать пожар и на другие машины, он принял решение увезти свой автомобиль к автомойке.

В результате водитель получил ожоги, но заявляет, что не жалеет о совершенном поступке, полагая, что таким образом он предотвратил крупный пожар.

Напомним, что утром 29 декабря Россия нанесла ракетный удар по Киеву. В Святошинском районе в результате атаки загорелись авто, но местный житель не испугался и отогнал пылающую машину, чтобы спасти другие авто.

Также мы сообщали, что в Киеве после утренней атаки, обломки вражеских ракет упали в нескольких районах города. Больше всего пострадал Шевченковский район, там произошел пожар на складском помещении. Из-под завалов спасатели достали пострадавших.