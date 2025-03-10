Схемы с землей в Киеве — Bihus.Info опубликовало расследование

Работники НАБУ. Фото иллюстративное: Нацполиция

НАБУ и САП недавно разоблачили топ-чиновников КГВА и Киевского городского совета на схемах с землей. Возглавлял группировку бывший депутат Денис Комарницкий.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, которое опубликовали в понедельник, 10 марта.

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Схемы Комарницкого и влияние на Киевсовет

Журналисты получили рассекреченные прослушивания. На них Комарницкий общается с депутатами, чиновниками и другими участниками схемы. Масштабы схемы впечатляют. Из прослушек становится понятно, что под влиянием указаний бывшего депутата были заместители Кличко Петр Оленич и Владимир Бондаренко, директор департамента градостроительства Александр Свистунов, его заместитель Валентина Святина и ряд других должностных лиц.

Журналист Bihus.Info отмечает, что пока есть еще не все записи, но масштабы схем впечатляют. Комарницкий отдавал указания относительно того, как надо "работать" с владельцами земель, которые были ему неугодными.

"Надо открыть дело уголовное по мошенничеству, его прижать. А потом с ним говорить. Ну он же так просто не отдаст", — говорится в одной из записей.

Кроме того, Комарницкий влиял на голосование на сессиях Киевсовета. На одной из записей он дает разъяснения относительно того, как "работать" чиновникам.

"Вы просто сохраните, все там соберитесь, выпейте по рюмке, порадуйтесь, договоритесь так и работать. Ну, неважно, чай выпейте. Смотри, надо всех просто собрать и сказать: "Ура! Дальше так идем". Сохраните формат, когда мы можем бороться в бюджете. Там просто. Смотри. Там будет вопрос, который нам квартиры, понимаешь?" — говорит чиновник.

Кроме того, журналисты получили записи менеджеров Комарницкого, которые "рисовали" официальные доходы. Так, бухгалтер подконтрольных компаний чиновника Юлия Франчук искала пути "решения проблемы".

"Мне нужно Алисе (секретарь Комарницкого. — Ред.) открыть ФЛП, но только такой, чтобы можно было завести на нее денег нормально. Потому что она, типа, шефу карты пополняет. Ей нужно какой-то доход нарисовать", — говорит Франчук.

Журналисты Bihus.Info смогли установить многих представителей столичной власти, которые входили в "команду Комарницкого". Им, кстати, следствие все еще не вручило подозрение. Речь идет и об Артуре Палатном — председателе исполнительного комитета партии УДАР и правой руке Кличко, которого Комарницкий называет "соседом".

Напомним, ранее НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого. Экс-чиновника подозревают в управлении преступной организацией, которая занималась завладением землей в Киеве.

Также мэр Киева Виталий Кличко объявил об увольнении ряда должностных лиц. Это связано с расследованием резонансного дела в рамках операции "Чистый город".