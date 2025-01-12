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Обшуки в столичних "мажорів" — поліція показала відео

12 січня 2025 14:43
Євгенія Брюховецька - редактор
Поліція показала відео обшуків у столичних порушників
Обшуки. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

У двох неповнолітніх "мажорів" зі скандальних відео у Києві правоохоронці провели обшуки. У них знайшли, зокрема, зброю та гранату.

Відео обшуків оприлюднила пресслужба поліції Києва у Telegram у неділю, 12 січня.

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Як відомо, днями у соцмережах з'явилася низка публікацій щодо зухвалої поведінки групи неповнолітніх осіб у центрі Києва: вони слухали російську музику, демонстрували зброю та створювали провокативний контент. 

Правоохоронці з'ясували, що порушниками виявились шестеро мешканців міста віком від 14 до 17 років. Їх разом з батьками запросили до відділку поліції для пояснень.

Також поліція провела обшуки вдома у двох з них, під час яких було вилучено зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Наразі триває досудове розслідування.

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Скриншот допису поліції Києва

Нагадаємо, днями з'явилося відео, на якому неповнолітні зупинили рух авто у центрі Києва. Вони курили та слухали російську музику в центрі столиці.

У мережі через це спалахнула хвиля обурення, а також на інцидент відреагував командир штурмової групи Третьої окремої штурмової бригади Данило "Серфер" Смирнов. 

Київ зброя обшуки підлітки поліція

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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