Полиция показала видео обысков у столичных нарушителей

Обыски. Фото: скриншот из видео

У двух несовершеннолетних "мажоров" из скандальных видео в Киеве правоохранители провели обыски. У них нашли, в частности, оружие и гранату.

Видео обысков обнародовала пресс-служба Полиции Киева в Telegram в воскресенье, 12 января.

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Обыски у столичных нарушителей

Как известно, на днях в соцсетях появился ряд публикаций относительно вызывающего поведения группы несовершеннолетних лиц в центре Киева: они слушали российскую музыку, демонстрировали оружие и создавали провокационный контент.

Правоохранители выяснили, что нарушителями оказались шестеро жителей города в возрасте от 14 до 17 лет. Их вместе с родителями пригласили в отделение полиции для объяснений.

Также полиция провела обыски дома у двух из них, во время которых было изъято оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютерную технику и мобильные телефоны. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Скриншот поста Полиции Киева

Напомним, на днях появилось видео, на котором несовершеннолетние остановили движение авто в центре Киева. Они курили и слушали русскую музыку в центре столицы.

В сети из-за этого вспыхнула волна возмущения, а также на инцидент отреагировал командир штурмовой группы Третьей отдельной штурмовой бригады Даниил "Серфер" Смирнов.