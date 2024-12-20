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Обстріл Києва — відео удару біля костелу Св. Миколая

20 грудня 2024 21:53
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Києва 20 грудня — відео удару біля костелу Святого Миколая
Російський удар біля костелу Св. Миколая у Києві 20 грудня. Фото: скриншот з відео
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у п'ятницю, 20 грудня, атакували Київ. Зокрема, удар було зафіксовано біля костелу Святого Миколая.

Відео обстрілу з'явилось у мережі.

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На відео можна побачити момент влучання в офісний центр біля костелу.

Внаслідок російського обстрілу загинула одна людина, ще 13 — отримали порання. Уламки ворожої ракети пошкодили собор та забудову поряд.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Києва постраждала одна з найвідоміших архітектурних пам’яток — костел Святого Миколая.

Також було пошкоджено автомобіль волонтерки, яка прибула до столиці з робочим візитом із Запоріжжя.

Київ війна обстріли окупанти ракети

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