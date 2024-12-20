Обстрел Киева 20 декабря — видео удара возле костела Святого Николая

Обстрел Киева — видео удара возле костела Св. Николая
Российские оккупанты в пятницу, 20 декабря, атаковали Киев. В частности, удар был зафиксирован возле костела Святого Николая.
Видео обстрела появилось в сети.
Удар по Киеву
На видео можно увидеть момент попадания в офисный центр возле костела.
В результате российского обстрела погиб один человек, еще 13 — получили ранения. Обломки вражеской ракеты повредили собор и застройку рядом.
Напомним, в результате российского обстрела Киева пострадала одна из самых известных архитектурных достопримечательностей — костел Святого Николая.
Также был поврежден автомобиль волонтера, которая прибыла в столицу с рабочим визитом из Запорожья.
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