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Обстрел Киева — видео удара возле костела Св. Николая

20 декабря 2024 21:53
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Киева 20 декабря — видео удара возле костела Святого Николая
Российский удар возле костела Св. Николая в Киеве 20 декабря. Фото: скриншот из видео
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в пятницу, 20 декабря, атаковали Киев. В частности, удар был зафиксирован возле костела Святого Николая.

Видео обстрела появилось в сети.

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На видео можно увидеть момент попадания в офисный центр возле костела.

В результате российского обстрела погиб один человек, еще 13 — получили ранения. Обломки вражеской ракеты повредили собор и застройку рядом.

Напомним, в результате российского обстрела Киева пострадала одна из самых известных архитектурных достопримечательностей — костел Святого Николая.

Также был поврежден автомобиль волонтера, которая прибыла в столицу с рабочим визитом из Запорожья.

Киев война обстрелы оккупанты ракеты

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