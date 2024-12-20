Наслідки удару росіян по дипустановах в Києві 20 грудня

Наслідки удару росіян по Києву. Фото: Telegram Віталія Кличка

В Міністерстві закордонних справ показали наслідки удару по дипломатичних установах в Києві. Зокрема, постраждали посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу у п'ятницю, 20 грудня, повідомила журналістка Новини.LIVE.

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Тихий пояснив, що низка посольств розташовані в будинку, який зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок російського ракетного удару, який відбувся цього ранку.

"Це посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. У приміщеннях вибиті вікна, двері, пошкоджені фрагменти стелі", — розповів Тихий.

Тихий назвав цей вчинок росіян "абсолютно варварським нападом". Він нагадав, що у світі це вважається "перетином усіх можливих червоних ліній".

Недоторканність дипустанов

Речник МЗС нагадав, що за статутом міжнародного права дипломатичні установи є недоторканними. За його словами, ці удари є черговим підтвердженням статусу Росії як "абсолютного варвара".

"Будинок перебуває на балансі генеральної дирекції з обслуговування дипломатичних представництв. Можу підтвердити, що українська сторона вже проводить оцінку рівня пошкоджень та займається ліквідацією їх наслідків", — запевнив Тихий.

Наостанок речник додав, що за попередньою інформацією, ніхто з праціників посольств не постраждав.

Нагадаємо, вранці у Києві пролунали потужні вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами. Внаслідок ворожої атаки постраждало 12 людей, ще одна загинула.