Ракетний удар по Києву 20 грудня — пошкоджено костел Святого Миколая

У Києві від атаки Росії пошкоджено костел Святого Миколая — фото
Росія 20 грудня здійснила чергову масовану атаку на Київ, використовуючи балістичні ракети та ударні дрони. Завдяки роботі української протиповітряної оборони усі п’ять ракет "Іскандер-М" були збиті, але уламки спричинили значні пошкодження в кількох районах столиці. Постраждали житлові будинки, інфраструктура та історичні пам’ятки, зокрема костел Святого Миколая.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
У Києві пошкоджено костел Святого Миколая
Костел Святого Миколая, одна з найвідоміших архітектурних пам’яток Києва, отримав ушкодження внаслідок падіння уламків збитих ракет. Постраждали вітражі, фасадна частина будівлі, а також прилегла територія.
Інформація про масштаби руйнувань уточнюється, але вже зараз відомо, що храму знадобиться реставрація. На щастя, жертв серед відвідувачів храму вдалося уникнути.
Історія костелу Святого Миколая
Костел Святого Миколая — це римо-католицький храм, збудований у стилі неоготики наприкінці XIX — на початку XX століття.
Храм став першим у Києві збудованим із використанням залізобетонних конструкцій. Його висота сягає 60 метрів, а головними прикрасами є витончені шпилі, арки та вітражі, що створюють унікальну атмосферу.
У радянські часи костел використовували не за призначенням: у ньому знаходився архів, а згодом — Будинок органної та камерної музики. У 1992 році храм повернули римо-католицькій громаді, і з того часу він виконує як релігійні, так і культурні функції.
Нагадаємо, у п'ятницю, 20 грудня, війська російської армії здійснили обстріл Києва балістичними ракетами. У столиці є значні руйнування та пошкодження. Так Голосіївський район залишився без теплопостачання. Є інформація про жертви — загинула людина.
Читайте Новини.LIVE!