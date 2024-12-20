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У Києві від атаки Росії пошкоджено костел Святого Миколая — фото

20 грудня 2024 11:11
Анастасія Постоєнко - Редактор
Ракетний удар по Києву 20 грудня — пошкоджено костел Святого Миколая
Побиті вікна у костелі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

Росія 20 грудня здійснила чергову масовану атаку на Київ, використовуючи балістичні ракети та ударні дрони. Завдяки роботі української протиповітряної оборони усі п’ять ракет "Іскандер-М" були збиті, але уламки спричинили значні пошкодження в кількох районах столиці. Постраждали житлові будинки, інфраструктура та історичні пам’ятки, зокрема костел Святого Миколая.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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У Києві пошкоджено костел Святого Миколая 

Костел Святого Миколая, одна з найвідоміших архітектурних пам’яток Києва, отримав ушкодження внаслідок падіння уламків збитих ракет. Постраждали вітражі, фасадна частина будівлі, а також прилегла територія.

Костел Святого Миколая 20 грудня
Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Інформація про масштаби руйнувань уточнюється, але вже зараз відомо, що храму знадобиться реставрація. На щастя, жертв серед відвідувачів храму вдалося уникнути.

Костел Святого Миколая Київ
Побиті вікна у костелі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Історія костелу Святого Миколая

Костел Святого Миколая — це римо-католицький храм, збудований у стилі неоготики наприкінці XIX — на початку XX століття. 

Храм став першим у Києві збудованим із використанням залізобетонних конструкцій. Його висота сягає 60 метрів, а головними прикрасами є витончені шпилі, арки та вітражі, що створюють унікальну атмосферу.

Костел у Києві обстріл
Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У радянські часи костел використовували не за призначенням: у ньому знаходився архів, а згодом — Будинок органної та камерної музики. У 1992 році храм повернули римо-католицькій громаді, і з того часу він виконує як релігійні, так і культурні функції.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 грудня, війська російської армії здійснили обстріл Києва балістичними ракетами. У столиці є значні руйнування та пошкодження. Так Голосіївський район залишився без теплопостачання. Є інформація про жертви — загинула людина

Київ вибух обстріли Костел святого Миколая руйнування

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