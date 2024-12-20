Волонтерка втратила авто в Києві через ворожий обстріл

Згорілі авто у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Під час російського обстрілу Києва 20 грудня постраждало авто волонтерки. Вона приїхала до столиці з робочим візитом із Запоріжжя.

Про це вона розповіла кореспонденту Новини.LIVE.

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"Ми приїхали у відрядження. Ми самі із Запоріжжя. Працюємо на прифронтових територіях саме в таких ситуаціях, в якій сьогодні опинились.Пошкоджено машину, треба їхати, машина майже повністю пошкоджена", — розповіла волонтерка Марина.

Машина вона використовувала для евакуації людей із зони обстрілів та доставки будівельних матеріалів.

Марина розповіла, що вона родом з Мелітополя, який тимчасово окупований. Наразі вона займається порятунком мешканців із регіонів, які потерпають від російських атак, а також допомагає з відновленням житла після ворожих ударів. Її авто було незамінним інструментом для оперативної допомоги. Тепер, через відсутність транспорту, її діяльність може опинитися під загрозою.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив про кількість постраждалих унаслідок російської атаки на столицю, зокрема відомо про одну загиблу людину.

Крім того, обстріл завдав значних руйнувань: пошкоджено костел Святого Миколая, а в Голосіївському районі припинено теплопостачання.