Оболонський район під ударом — відео моменту прильоту

Наслідки російської атаки по Києву 12 лютого. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки, яку окупанти здійснили в ніч проти 12 лютого. У мережі з'яивилися відеозаписи з камер спостереження, як російська ціль влучила по Оболонському районі Києва.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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За повідомленнями КМДА та ДСНС Київщини, в Оболонському районі внаслідок атаки є загиблий і четверо постраждалих, серед них 9-річна дівчинка. Двох потерпілих, включно з дитиною, госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці.

Унаслідок нічного обстрілу Києва в Оболонському районі спалахнула пожежа в офісній будівлі, яка призвела до загибелі однієї людини.

На місці працюють рятувальники, медики та екстрені служби.

Нагадаємо, в Києві ліквідовують наслідки російської атаки на столицю. Відомі подробиці про пошкоджені об'єкти.