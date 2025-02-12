Оболонський район під ударом — відео моменту прильоту

Обстріл Києва — відеомомент влучання в Оболонському районі
У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки, яку окупанти здійснили в ніч проти 12 лютого. У мережі з'яивилися відеозаписи з камер спостереження, як російська ціль влучила по Оболонському районі Києва.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Ракетний удар по Оболонському району Києва 12 лютого
За повідомленнями КМДА та ДСНС Київщини, в Оболонському районі внаслідок атаки є загиблий і четверо постраждалих, серед них 9-річна дівчинка. Двох потерпілих, включно з дитиною, госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці.
Унаслідок нічного обстрілу Києва в Оболонському районі спалахнула пожежа в офісній будівлі, яка призвела до загибелі однієї людини.
На місці працюють рятувальники, медики та екстрені служби.
Нагадаємо, в Києві ліквідовують наслідки російської атаки на столицю. Відомі подробиці про пошкоджені об'єкти.
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