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Обстрел Киева — видеомомент попадания в Оболонском районе

12 февраля 2025 09:33
Анастасия Постоенко - Редактор
Оболонский район под ударом — видео момента прилета
Последствия российской атаки по Киеву 12 февраля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

В Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки, которую оккупанты совершили в ночь на 12 февраля. В сети появились видеозаписи с камер наблюдения, как российская цель попала по Оболонскому району Киева.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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По сообщениям КГГА и ГСЧС Киевщины, в Оболонском районе в результате атаки есть погибший и четверо пострадавших, среди них 9-летняя девочка. Двух пострадавших, включая ребенка, госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте.

В результате ночного обстрела Киева в Оболонском районе вспыхнул пожар в офисном здании, который привел к гибели одного человека.

На месте работают спасатели, медики и экстренные службы.

Напомним, в Киеве ликвидируют последствия российской атаки на столицу. Известны подробности о поврежденных объектах.

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