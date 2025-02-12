Оболонский район под ударом — видео момента прилета

Последствия российской атаки по Киеву 12 февраля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки, которую оккупанты совершили в ночь на 12 февраля. В сети появились видеозаписи с камер наблюдения, как российская цель попала по Оболонскому району Киева.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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По сообщениям КГГА и ГСЧС Киевщины, в Оболонском районе в результате атаки есть погибший и четверо пострадавших, среди них 9-летняя девочка. Двух пострадавших, включая ребенка, госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте.

В результате ночного обстрела Киева в Оболонском районе вспыхнул пожар в офисном здании, который привел к гибели одного человека.

На месте работают спасатели, медики и экстренные службы.

Напомним, в Киеве ликвидируют последствия российской атаки на столицу. Известны подробности о поврежденных объектах.