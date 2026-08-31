Вибухи у Києві 31 серпня через дрони

Термінова новина

Вибухи у Києві було чути прямо зараз, в ніч проти 31 серпня. Росіяни знову намагається атакувати Київ дронами.

Про це повідомляє Новини.LIVE х посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Києві 31 серпня

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — повідомляли у КМВА о 00:17.

За кілька хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ інформували, що над Київським водосховищем зафіксовано дрон, який летить в напрямку Києва.

Ще через кілька хвилин військові додали, що ворожий дрон летить над вже безпосередньо над столицею. Приблизно о 00:28 у Києві пролунала гучна серія вибухів.

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