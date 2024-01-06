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Обстріли столиці — які райони найбільше потерпають від прильотів

6 січня 2024 19:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Обстріли столиці — які райони найбільше потерпають від прильотів
Дитина біля пошкодженого від обстрілів будинку. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російська армія здійснила масований обстріл Києва вранці 2 січня. Від атаки постраждали декілька районів столиці, проте в деяких "прильоти" фіксують найчастіше.

Про це пише Інформатор.

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Видання поділило місто "за прильотами" на 50 мікрорайонів:

  • 0 прильотів: Караваєві дачі, Березняки, Саперна Слобідка, Кудрявець, Мінський, Лівобережний масиви, Русанівка; 
  • 1 приліт: Шулявка, Академмістечко, ДВРЗ, Воскресенка, Святошин, Липки, Лісовий, Борщагівка, Відрадний, Печерськ, Куренівка, Почайна, Мостицький, Північно-Броварський, Вітряні гори;
  • 2 прильоти: Виноградар, Бортничі, Пуща-Водиця, Теремки, Соцмістечко, Голосіїво (нова забудова), Пріорка, Пирогів, Старий Київ (центральні вулиці старого міста), Чорна гора; 
  • 3 прильоти: Сирець, Біличі, Деміївка, Ґалаґани, Чоколівка;
  • 4 прильоти: Татарка, Позняки, Осокорки, Поділ, Паньківщина, Харківський масив; 
  • 5 прильотів: Берковець, Нивки, Оболонь, Троєщина, Видубичі (промзона);
  • 6 прильотів: Лук'янівка;
  • 9 прильотів: Солом'янка.
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Карта прильотів у Києві. Фото: Інформатор

Найнебезпечнішим районом виявилася Солом'янка, а однією з найнебезпечніших вулиць — митрополита Василя Липківського. Туди "прилітало" вже не один раз.

Це обумовлено тим, що мікрорайон розташований поряд з Міжнародним аеропортом "Київ", що є логічною мішенню для загарбників. Також він знаходиться на шляху російських повітряних цілей, що летять до центру міста.

Також існує небезпека і для Троєщини та Видубичів, що пов'язано з об'єктами інфраструктури, які розташовані в мікрорайонах.

Нагадаємо, що відновлення багатоповерхівки у Солом'янському районі Києва, яку обстріляли російські загарбники 2 січня, триватиме від пів року до року. Важливо, аби власники квартир, які постраждали, залишили відповідну заявку на відбудову в додатку "Дія".

Також ми писали, що у Києві внаслідок ракетного удару Російської Федерації, який стався 2 січня, отримала пошкодження фабрика військового одягу. Виробничі потужності та складські приміщення були пошкоджені або знищені.

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