Обстріли столиці — які райони найбільше потерпають від прильотів
Російська армія здійснила масований обстріл Києва вранці 2 січня. Від атаки постраждали декілька районів столиці, проте в деяких "прильоти" фіксують найчастіше.
Про це пише Інформатор.
Які райони Києва найчастіше потерпають від атак
Видання поділило місто "за прильотами" на 50 мікрорайонів:
- 0 прильотів: Караваєві дачі, Березняки, Саперна Слобідка, Кудрявець, Мінський, Лівобережний масиви, Русанівка;
- 1 приліт: Шулявка, Академмістечко, ДВРЗ, Воскресенка, Святошин, Липки, Лісовий, Борщагівка, Відрадний, Печерськ, Куренівка, Почайна, Мостицький, Північно-Броварський, Вітряні гори;
- 2 прильоти: Виноградар, Бортничі, Пуща-Водиця, Теремки, Соцмістечко, Голосіїво (нова забудова), Пріорка, Пирогів, Старий Київ (центральні вулиці старого міста), Чорна гора;
- 3 прильоти: Сирець, Біличі, Деміївка, Ґалаґани, Чоколівка;
- 4 прильоти: Татарка, Позняки, Осокорки, Поділ, Паньківщина, Харківський масив;
- 5 прильотів: Берковець, Нивки, Оболонь, Троєщина, Видубичі (промзона);
- 6 прильотів: Лук'янівка;
- 9 прильотів: Солом'янка.
Найнебезпечнішим районом виявилася Солом'янка, а однією з найнебезпечніших вулиць — митрополита Василя Липківського. Туди "прилітало" вже не один раз.
Це обумовлено тим, що мікрорайон розташований поряд з Міжнародним аеропортом "Київ", що є логічною мішенню для загарбників. Також він знаходиться на шляху російських повітряних цілей, що летять до центру міста.
Також існує небезпека і для Троєщини та Видубичів, що пов'язано з об'єктами інфраструктури, які розташовані в мікрорайонах.
Нагадаємо, що відновлення багатоповерхівки у Солом'янському районі Києва, яку обстріляли російські загарбники 2 січня, триватиме від пів року до року. Важливо, аби власники квартир, які постраждали, залишили відповідну заявку на відбудову в додатку "Дія".
Також ми писали, що у Києві внаслідок ракетного удару Російської Федерації, який стався 2 січня, отримала пошкодження фабрика військового одягу. Виробничі потужності та складські приміщення були пошкоджені або знищені.
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