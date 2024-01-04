Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Стало відомо, коли відновлять будинок у Солом’янському районі Києва після атаки РФ arrow

Стало відомо, коли відновлять будинок у Солом’янському районі Києва після атаки РФ

4 січня 2024 11:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Стало відомо, коли відновлять будинок у Солом’янському районі Києва після атаки РФ
Пошкоджена багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Відновлення багатоповерхівки у Солом'янському районі Києва, яку обстріляли російські окупанти 2 січня, триватиме від пів року до року. Важливо, аби власники квартир, які постраждали, залишили відповідну заявку на відбудову в додатку "Дія".

Про це повідомила депутатка Київради від "Слуги народу" Ксенія Семенова в ефірі каналу Київ24. 

Читайте також:

Відновлення будинку в Солом'янському районі Києва

"Наразі всі потерпілі розміщені або в лікарні, хто постраждав під час вибуху, або знайшли житло у родичів, знайомих. З розселенням допомагала і Солом'янська адміністрація і дуже багато відгукнулося мешканців Києва, які готові були прийняти їх у своїх квартирах", — розповіла Семенова. 

І додала, що відновлення пошкодженої багатоповерхівки триватиме від 6 місяців до 1 року. Водночас дуже важливо, щоб усі постраждалі залишили відповідну заявку на відбудову своїх осель у додатку "Дія". 

Російська атака 2 січня

Нагадаємо, 2 січня Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовали влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

Пізніше у мережі показали відео зруйнованої багатоповерхівки у Солом'янському районі столиці та оприлюднили момент влучання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі