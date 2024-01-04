Стало відомо, коли відновлять будинок у Солом’янському районі Києва після атаки РФ

Пошкоджена багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Відновлення багатоповерхівки у Солом'янському районі Києва, яку обстріляли російські окупанти 2 січня, триватиме від пів року до року. Важливо, аби власники квартир, які постраждали, залишили відповідну заявку на відбудову в додатку "Дія".

Про це повідомила депутатка Київради від "Слуги народу" Ксенія Семенова в ефірі каналу Київ24.

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"Наразі всі потерпілі розміщені або в лікарні, хто постраждав під час вибуху, або знайшли житло у родичів, знайомих. З розселенням допомагала і Солом'янська адміністрація і дуже багато відгукнулося мешканців Києва, які готові були прийняти їх у своїх квартирах", — розповіла Семенова.

І додала, що відновлення пошкодженої багатоповерхівки триватиме від 6 місяців до 1 року. Водночас дуже важливо, щоб усі постраждалі залишили відповідну заявку на відбудову своїх осель у додатку "Дія".

Російська атака 2 січня

Нагадаємо, 2 січня Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовали влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

Пізніше у мережі показали відео зруйнованої багатоповерхівки у Солом'янському районі столиці та оприлюднили момент влучання.