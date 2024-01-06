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Обстрелы столицы — какие районы больше всего страдают от прилетов

6 января 2024 19:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Обстрелы столицы — какие районы больше всего страдают от прилетов
Ребенок возле поврежденного от обстрелов дома. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российская армия совершила массированный обстрел Киева утром 2 января. От атаки пострадали несколько районов столицы, однако в некоторых прилеты фиксируют чаще всего.

Об этом пишет Информатор.

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Издание поделило город "по прилетам" на 50 микрорайонов:

  • 0 прилетов: Караваевы дачи, Березняки, Саперная Слободка, Кудрявец, Минский, Левобережный массивы, Русановка;
  • 1 прилет: Шулявка, Академгородок, ДВРЗ, Воскресенка, Святошино, Липки, Лесной, Борщаговка, Отрадный, Печерск, Куреневка, Почайная, Мостицкий, Северо-Броварской, Ветряные горы;
  • 2 прилета: Виноградарь, Бортничи, Пуща-Водица, Теремки, Соцгородок, Голосеево (новая застройка), Приорка, Пирогово, Старый Киев (центральные улицы старого города), Черная гора;
  • 3 прилета: Сырец, Беличи, Демеевка, Галаны, Чоколовка;
  • 4 прилета: Татарка, Позняки, Осокорки, Подол, Паньковщина, Харьковский массив;
  • 5 прилетов: Берковец, Нивки, Оболонь, Троещина, Выдубичи (промзона);
  • 6 прилетов: Лукьяновка;
  • 9 прилетов: Соломенка.
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Карта прилетов в Киеве. Фото: Информатор

Самым опасным районом оказалась Соломенка, а одной из самых опасных улиц — митрополита Василия Липковского. Туда "прилетало" уже не единожды.

Это обусловлено тем, что микрорайон расположен рядом с Международным аэропортом "Киев", логической мишенью для захватчиков. Также он находится на пути российских воздушных целей, летящих в центр города.

Также существует опасность и для Троещины и Выдубичей, что связано с объектами инфраструктуры, расположенными в микрорайонах.

Напомним, что восстановление многоэтажки в Соломенском районе Киева, которую обстреляли российские захватчики 2 января, будет продолжаться от полугода до года. Важно, чтобы владельцы пострадавших квартир оставили соответствующую заявку на восстановление в приложении "Дія".

Также мы писали, что в Киеве в результате ракетного удара Российской Федерации, произошедшего 2 января, получила повреждение фабрика военной одежды. Производственные мощности и складские помещения были повреждены или уничтожены.

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