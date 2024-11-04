ДТП на Теремках у Києві 4 листопада — яка імовірна причина

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Голосіївському районі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Аварію могла спричинити детонація боєприпасів у військовій автівці.

Про це повідомила кореспондентка Галина Остаповець в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 4 листопада.

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Вранці 4 листопада у Голосіївському районі столиці сталася масштабна ДТП за участю чотирьох транспортів, серед яких вантажівка та автобус.

Наразі відомо про одного загиблого, також є постраждалі. На місці працюють слідчі, які встановлюють обставини аварії.

"За попередніми даними, у військовій машині могли здетонувати якісь боєприпаси, так розповідають очевидці. Також цілком можливо, що водій автобуса міг злякатися цього. На перший погляд здається, що це саме він спричинив ДТП, проте це може бути не так", — зазначила кореспондентка.

Вона додала, що у мікрорайоні Теремки, де сталася ДТП, виник сильний затор, тож водіям краще оминати цей район.

Нагадаємо, близько 08:00 у Голосіївському районі Києва трапилася масштабна ДТП — автобус на швидкості протаранив автомобілі та МАФ.

За даними рятувальників, зіткнулися легкові авто Mercedes-Benz та Lada Niva, а також автобус Mitsubishi, де затисло водія та пасажирів.