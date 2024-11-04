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Очевидцы назвали вероятную причину смертельного ДТП в Киеве

4 ноября 2024 13:02
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
ДТП на Теремках в Киеве 4 ноября — какая вероятная причина
Последствия ДТП в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Голосеевском районе Киева произошло масштабное ДТП. Аварию могла вызвать детонация боеприпасов в военном автомобиле.

Об этом сообщила корреспондент Галина Остаповец в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 4 ноября.

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Утром 4 ноября в Голосеевском районе столицы произошло масштабное ДТП с участием четырех транспортов, среди которых грузовик и автобус.

Известно об одном погибшем, также есть пострадавшие. На месте работают следователи, которые устанавливают обстоятельства аварии.

"По предварительным данным, в военной машине могли сдетонировать какие-то боеприпасы, так рассказывают очевидцы. Также вполне возможно, что водитель автобуса мог испугаться этого. На первый взгляд кажется, что это именно он вызвал ДТП, однако это может быть не так", — отметила корреспондент.

Она добавила, что в микрорайоне Теремки, где произошло ДТП, возникла сильная пробка, поэтому водителям лучше обходить этот район.

Напомним, около 08:00 в Голосеевском районе Киева произошло масштабное ДТП — автобус на скорости протаранил автомобили и МАФ.

По данным спасателей, столкнулись легковые автомобили Mercedes-Benz и Lada Niva, а также автобус Mitsubishi, где зажало водителя и пассажиров.

Киев полиция боеприпасы ДТП погибшие авария

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