Фігурант справи Чисте місто Терентьєв досі депутат Київради

Засідання Київради. Фото: kmr.gov.ua

Один із фігурантів справи "Чисте місто" досі залишається депутатом Київської міської ради. Йдеться про Михайла Терентьєва.

Про це повідомив адвокат Владислав Михайленко в ефірі День.LIVE.

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Терентьєв досі депутат Київради

Михайленко наголосив, що вироку суду поки ще немає. Партія виключила Терентьєва зі своїх лав і позбавила депутатського мандата.

Однак він оскаржив це у судовому порядку, після чого дію рішення тимчасово зупинили. У кулуарах Терентьєва називають "депутатом Шредінґера".

"Його видалили із сайту, видалили з фракції, але де-юре він залишається депутатом Київської міської ради і головою земельної комісії", — зазначив адвокат.

Наразі Терентьєв є фігурантом, але вироку суду немає.

"З цієї точки зору можна сказати, що він правий. Я однозначно можу резюмувати це, як те, що система в Київській міській раді не працює", — наголосив Михайленко.

Земельна комісія повинна засідати щонайменше раз на місяць, але через відсутність голови її робота заблокована. Разом із нею — і розгляд усіх земельних питань мешканців Києва.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру посадовцю Київської міської держадміністрації через службову бездіяльність.

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