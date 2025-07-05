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Головна Київ Один із фігурантів "Чистого міста" залишається депутатом Київради

Один із фігурантів "Чистого міста" залишається депутатом Київради

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 17:16
Фігурант справи Чисте місто Терентьєв досі депутат Київради
Засідання Київради. Фото: kmr.gov.ua

Один із фігурантів справи "Чисте місто" досі залишається депутатом Київської міської ради. Йдеться про Михайла Терентьєва.

Про це повідомив адвокат Владислав Михайленко в ефірі День.LIVE.

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Терентьєв досі депутат Київради

Михайленко наголосив, що вироку суду поки ще немає. Партія виключила Терентьєва зі своїх лав і позбавила депутатського мандата.

Однак він оскаржив це у судовому порядку, після чого дію рішення тимчасово зупинили. У кулуарах Терентьєва називають "депутатом Шредінґера". 

"Його видалили із сайту, видалили з фракції, але де-юре він залишається депутатом Київської міської ради і головою земельної комісії", — зазначив адвокат.

Наразі Терентьєв є фігурантом, але вироку суду немає. 

"З цієї точки зору можна сказати, що він правий. Я однозначно можу резюмувати це, як те, що система в Київській міській раді не працює", — наголосив Михайленко.

Земельна комісія повинна засідати щонайменше раз на місяць, але через відсутність голови її робота заблокована. Разом із нею — і розгляд усіх земельних питань мешканців Києва.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру посадовцю Київської міської держадміністрації через службову бездіяльність. 

Раніше у Київраді висловили недовіру заступнику мера Миколі Поворознику. А мер Віталій Кличко відсторонив його від виконання обовʼязків.

Київ суд місцеві депутати Київрада адвокат
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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