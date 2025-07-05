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Главная Киев Один из фигурантов "Чистого города" остается депутатом Киевсовета

Один из фигурантов "Чистого города" остается депутатом Киевсовета

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 17:16
Фигурант дела Чистый город Терентьев до сих пор депутат Киевсовета
Заседание Киевсовета. Фото: kmr.gov.ua

Один из фигурантов дела "Чистый город" до сих пор остается депутатом Киевского городского совета. Речь идет о Михаиле Терентьеве.

Об этом сообщил адвокат Владислав Михайленко в эфире День.LIVE.

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Терентьев до сих пор депутат Киевсовета

Михайленко отметил, что приговора суда пока еще нет. Партия исключила Терентьева из своих рядов и лишила депутатского мандата.

Однако он обжаловал это в судебном порядке, после чего действие решения временно остановили. В кулуарах Терентьева называют "депутатом Шредингера".

"Его удалили с сайта, удалили из фракции, но де-юре он остается депутатом Киевского городского совета и председателем земельной комиссии", — отметил адвокат.

Сейчас Терентьев является фигурантом, но приговора суда нет.

"С этой точки зрения можно сказать, что он прав. Я однозначно могу резюмировать это, как то, что система в Киевском городском совете не работает", — подчеркнул Михайленко.

Земельная комиссия должна заседать минимум раз в месяц, но из-за отсутствия председателя ее работа заблокирована. Вместе с ней — и рассмотрение всех земельных вопросов жителей Киева.

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу Киевской городской госадминистрации из-за служебной бездеятельности.

Ранее в Киевсовете выразили недоверие заместителю мэра Николаю Поворознику. А мэр Виталий Кличко отстранил его от исполнения обязанностей.

Киев суд местные депутаты Киевсовет адвокат
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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