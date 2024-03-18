У Київській області засудили самопроголошеного голову Димерської ОТГ під час окупації

Самопроголошений голова Димерської ОТГ у суді. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Київській області засудили самопроголошеного голову Димерської об'єднаної територіальної громади під час російської окупації. Суд призначив йому покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у понеділок, 18 березня.

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Співпраця з окупантами

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури суд визнав мешканця Київщини винним у колабораційній діяльності та несанкціонованому поширенні інформації про Збройні Сили України в умовах воєнного стану", — йдеться у повідомленні.

Фігуранта засуджено до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд заборонив йому 15 років обіймати посади в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування, а також організаціях, що надають публічні послуги.

У суді прокурори довели, що чоловік після тимчасової окупації смт Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився на пропозицію загарбників щодо співпраці. Він допомагав їм орієнтуватися на місцевості.

На початку березня 2022 року росіяни примусово зібрали місцеве населення. Під час виступу перед громадянами зрадник повідомив, що відтепер він новообраний голова Димерської ОТГ.

"Він дав інтерв’ю російському медіа, в якому розповідав про лояльність окупантів та необхідність співпраці з ними. В адміністративній будівлі селищної ради здійснював прийом громадян, роздавав мешканцям населеного пункту газети з пропагандою збройної агресії РФ проти України та "гуманітарну допомогу", що надходила з території країни-агресора", — йдеться у повідомленні.

Фігурант підбирав людей для незаконної співпраці з армією РФ, залучав їх до виконання робіт у селищній раді та на території громади.

До того ж зрадник надавав російським окупантам відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали сім'ю зрадників з Київщини. Відомо, що батько з сином корегували ракетні удари по столичному регіону, "зливали" геолокації базування Сил оборони, а також займалися похованням останків російських окупантів, які загинули у бою за Київ. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення.

Також у Києві блогерка-косметолог у соцмережі TikTok називала агресію російських окупантів проти України гібридною війною. До того ж вона вимагала компенсацію в держави за нелегкі останні роки життя у столиці.