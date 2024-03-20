Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Офис генпрокурора идентифицировал офицера Нацгвардии РФ, который стрелял в авто с людьми в Гостомеле arrow

Офис генпрокурора идентифицировал офицера Нацгвардии РФ, который стрелял в авто с людьми в Гостомеле

20 марта 2024 15:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Офис генпрокурора идентифицировал офицера Нацгвардии РФ, который стрелял в авто с людьми в Гостомеле
Российские оккупанты расстреливают гражданский автомобиль в Гостомеле. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Офис генпрокурора идентифицировал офицера Нацгвардии России, участвовавшего в расстреле гражданских автомобилей в Гостомеле в Киевской области. Ему объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщила пресс-служба Офис генпрокурора в Telegram в среду, 20 марта.

Читайте также:

Расстрел авто с людьми в Гостомеле

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры заместителю командира взвода спецподразделения войск Нацгвардии РФ по Красноярскому краю сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

null
Офицер Нацгвардии РФ, участвовавший в расстреле гражданских автомобилей в Гостомеле. Фото: t.me/pgo_gov_ua

По данным следствия, во временно оккупированном Гостомеле подозреваемый и его сослуживцы получили приказ от своего командира на убийство гражданского населения.

В Офисе генпрокурора рассказали, что 25 февраля 2022 года, находясь на боевых позициях в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, оккупант без предупреждения открыл огонь из стрелкового оружия по гражданскому автомобилю, который двигался по ул. Шевченко в направлении г. Буча. Водитель получил многочисленные огнестрельные ранения. К счастью, ему удалось спастись. 

В общей сложности российские захватчики отряда причастны к расстрелу 12 транспортных средств в Гостомеле. В результате этого убиты 11 мирных жителей, а 15 — ранены.

null
Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской области осудили самопровозглашенного главу Дымерской объединенной территориальной громады во время российской оккупации. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Также сотрудники Службы безопасности Украины задержали семью предателей с Киевской области. Известно, что отец с сыном корректировали ракетные удары по столичному региону, "сливали" геолокации базирования Сил обороны, а также занимались захоронением останков российских оккупантов, погибших в бою за Киев. Фигурантам грозит пожизненное заключение.

украинцы
убийство
Офис генерального прокурора
Киевская область
оккупанты
оккупация
Гостомель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство