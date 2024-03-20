Офис генпрокурора идентифицировал офицера Нацгвардии РФ, который стрелял в авто с людьми в Гостомеле

Российские оккупанты расстреливают гражданский автомобиль в Гостомеле. Фото: скриншот с видео

Офис генпрокурора идентифицировал офицера Нацгвардии России, участвовавшего в расстреле гражданских автомобилей в Гостомеле в Киевской области. Ему объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщила пресс-служба Офис генпрокурора в Telegram в среду, 20 марта.

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"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры заместителю командира взвода спецподразделения войск Нацгвардии РФ по Красноярскому краю сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

Офицер Нацгвардии РФ, участвовавший в расстреле гражданских автомобилей в Гостомеле. Фото: t.me/pgo_gov_ua

По данным следствия, во временно оккупированном Гостомеле подозреваемый и его сослуживцы получили приказ от своего командира на убийство гражданского населения.

В Офисе генпрокурора рассказали, что 25 февраля 2022 года, находясь на боевых позициях в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, оккупант без предупреждения открыл огонь из стрелкового оружия по гражданскому автомобилю, который двигался по ул. Шевченко в направлении г. Буча. Водитель получил многочисленные огнестрельные ранения. К счастью, ему удалось спастись.

В общей сложности российские захватчики отряда причастны к расстрелу 12 транспортных средств в Гостомеле. В результате этого убиты 11 мирных жителей, а 15 — ранены.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской области осудили самопровозглашенного главу Дымерской объединенной территориальной громады во время российской оккупации. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Также сотрудники Службы безопасности Украины задержали семью предателей с Киевской области. Известно, что отец с сыном корректировали ракетные удары по столичному региону, "сливали" геолокации базирования Сил обороны, а также занимались захоронением останков российских оккупантов, погибших в бою за Киев. Фигурантам грозит пожизненное заключение.