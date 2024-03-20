Офис генпрокурора идентифицировал офицера Нацгвардии РФ, который стрелял в авто с людьми в Гостомеле
Офис генпрокурора идентифицировал офицера Нацгвардии России, участвовавшего в расстреле гражданских автомобилей в Гостомеле в Киевской области. Ему объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны.
Об этом сообщила пресс-служба Офис генпрокурора в Telegram в среду, 20 марта.
Расстрел авто с людьми в Гостомеле
"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры заместителю командира взвода спецподразделения войск Нацгвардии РФ по Красноярскому краю сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.
По данным следствия, во временно оккупированном Гостомеле подозреваемый и его сослуживцы получили приказ от своего командира на убийство гражданского населения.
В Офисе генпрокурора рассказали, что 25 февраля 2022 года, находясь на боевых позициях в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, оккупант без предупреждения открыл огонь из стрелкового оружия по гражданскому автомобилю, который двигался по ул. Шевченко в направлении г. Буча. Водитель получил многочисленные огнестрельные ранения. К счастью, ему удалось спастись.
В общей сложности российские захватчики отряда причастны к расстрелу 12 транспортных средств в Гостомеле. В результате этого убиты 11 мирных жителей, а 15 — ранены.
Напомним, в Киевской области осудили самопровозглашенного главу Дымерской объединенной территориальной громады во время российской оккупации. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы.
Также сотрудники Службы безопасности Украины задержали семью предателей с Киевской области. Известно, что отец с сыном корректировали ракетные удары по столичному региону, "сливали" геолокации базирования Сил обороны, а также занимались захоронением останков российских оккупантов, погибших в бою за Киев. Фигурантам грозит пожизненное заключение.
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