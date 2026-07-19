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Головна Київ Потрібні ракети-перехоплювачі: заява Міноборони після атаки РФ на Київ

Потрібні ракети-перехоплювачі: заява Міноборони після атаки РФ на Київ

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Дата публікації: 19 липня 2026 14:57
ППО відпрацювала чудово, але потрібні ракети: заява Міноборони
Робота сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

Після однієї з наймасованіших балістичних атак Росії на Київ у Міністерстві оборони заявили, що українська протиповітряна оборона ефективно виконала свою роботу. Водночас у відомстві наголосили, що для надійного захисту країни необхідне безперебійне постачання ракет-перехоплювачів і сучасних засобів ППО. У Міноборони підкреслили, що це критично важливо для захисту українських міст і порятунку життів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Міноборони у неділю, 19 липня.

Міноборони закликало забезпечити Україну ракетами-перехоплювачами

У Міністерстві оборони повідомили, що в ніч проти 19 липня Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на українську столицю. За даними відомства, Росія випустила понад 40 ракет різних типів, а також 125 ударних безпілотників.

У міністерстві зазначили, що країна-агресор продовжує масовані удари, намагаючись завдати масштабних руйнувань і посіяти паніку серед цивільного населення. Саме тому захист від балістичних ракет залишається постійним і головним пріоритетом для України.

Українське оборонне відомство окремо наголосило, що Сили протиповітряної оборони вкотре продемонстрували високу ефективність. Водночас для збереження такого рівня захисту військовим необхідні ракети-перехоплювачі, а їхнє постачання має бути безперебійним і відповідати досягнутим міжнародним домовленостям.

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"Наша ППО відпрацювала чудово, але нашим воїнами потрібні ракети-перехоплювачі. Вони потрібні кожного дня. Безперебійне постачання, дотримання домовленостей. Ці пакети допомоги – врятовані життя", — зазначили в оборонному відомстві.

У Міністерстві оборони також подякували міжнародним партнерам, які продовжують підтримувати Україну та постачати антибалістичні засоби, а також усім, хто не припиняє тиск на Росію. Також у Міноборони запевнили, що Україна й надалі посилюватиме міжнародну співпрацю та працюватиме над зміцненням захисту держави і її громадян.

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Скриншот заяви Міноборони/Facebook

Новини.LIVE інформували, що начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що нічна атака РФ на Київ 19 липня 2026 року була однією з найбільших за кількістю балістичних ракет, але не наймасованішою. За його словами, за останні 35 діб столиця вже пережила чотири подібні атаки, зокрема 15 червня, 2 липня та 6 липня.

Новини.LIVE також писали, що глава МЗС Андрій Сибіга після масованої атаки РФ на Київ закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти Росії та прискорити постачання Україні ракет-перехоплювачів. Він наголосив, що будь-яке зволікання з передачею засобів ППО коштує людських життів, а також закликав якнайшвидше ухвалити 21-й пакет санкцій ЄС.

Київ Міноборони обстріли
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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