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Окупанти вдруге вдарили по Києву — відомо про чотирьох загиблих

8 липня 2024 14:31
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Росіяни вдруге вдарили по Києву — куди поцілили
Повторна атака на Київ. Фото: ДСНС України
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Унаслідок повторної атаки на Київ вдень 8 липня зафіксоване влучання у будівлю пологового будинку у Дніпровському районі столиці. Четверо людей загинули, троє травмовані. 

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у понеділок, 8 липня. 

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Допис Дмитра Лубинця. Фото: скриншот

Повторна атака на Київ 8 липня

За даними ДСНС України, внаслідок падіння уламків сталося  часткове руйнування будівлі медичного центру. Відомо про чотирьох загиблих та трьох поранених. На місці працюють рятувальники.

Окупанти вдруге вдарили по Києву — відомо про чотирьох загиблих - фото 2
Допис ДСНС України. Фото: скриншот

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили число жертв та повідомили, що на місці триває пошуково-рятувальна операція. 

Нагадаємо, 8 липня окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Київ, вибухи пролунали в кількох районах. Внаслідок падіння уламків є руйнації та жертви, сталися пожежі. 

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, внаслідок масованої ракетної атаки в Києві загинули дев'ятеро людей, 23 зазнали поранень

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