Росіяни вдруге вдарили по Києву — куди поцілили

Повторна атака на Київ. Фото: ДСНС України

Унаслідок повторної атаки на Київ вдень 8 липня зафіксоване влучання у будівлю пологового будинку у Дніпровському районі столиці. Четверо людей загинули, троє травмовані.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у понеділок, 8 липня.

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Допис Дмитра Лубинця. Фото: скриншот

Повторна атака на Київ 8 липня

За даними ДСНС України, внаслідок падіння уламків сталося часткове руйнування будівлі медичного центру. Відомо про чотирьох загиблих та трьох поранених. На місці працюють рятувальники.

Допис ДСНС України. Фото: скриншот

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили число жертв та повідомили, що на місці триває пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо, 8 липня окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Київ, вибухи пролунали в кількох районах. Внаслідок падіння уламків є руйнації та жертви, сталися пожежі.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, внаслідок масованої ракетної атаки в Києві загинули дев'ятеро людей, 23 зазнали поранень.

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