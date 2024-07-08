Росіяни вдруге вдарили по Києву — куди поцілили

Окупанти вдруге вдарили по Києву — відомо про чотирьох загиблих
Унаслідок повторної атаки на Київ вдень 8 липня зафіксоване влучання у будівлю пологового будинку у Дніпровському районі столиці. Четверо людей загинули, троє травмовані.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у понеділок, 8 липня.
Повторна атака на Київ 8 липня
За даними ДСНС України, внаслідок падіння уламків сталося часткове руйнування будівлі медичного центру. Відомо про чотирьох загиблих та трьох поранених. На місці працюють рятувальники.
У Київській міській військовій адміністрації підтвердили число жертв та повідомили, що на місці триває пошуково-рятувальна операція.
Нагадаємо, 8 липня окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Київ, вибухи пролунали в кількох районах. Внаслідок падіння уламків є руйнації та жертви, сталися пожежі.
Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, внаслідок масованої ракетної атаки в Києві загинули дев'ятеро людей, 23 зазнали поранень.
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