Россияне второй раз ударили по Киеву — куда попали

Оккупанты второй раз ударили по Киеву — известно о четырех погибших
В результате повторной атаки на Киев днем 8 июля зафиксировано попадание в здание роддома в Днепровском районе столицы. Четыре человека погибли, трое травмированы.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в понедельник, 8 июля.
Повторная атака на Киев 8 июля
По данным ГСЧС Украины, в результате падения обломков произошло частичное разрушение здания медицинского центра. Известно о четырех погибших и троих раненых. На месте работают спасатели.
В Киевской городской военной администрации подтвердили число жертв и сообщили, что на месте идет поисково-спасательная операция.
Напомним, 8 июля оккупанты совершили массированную ракетную атаку на Киев, взрывы прогремели в нескольких районах. В результате падения обломков есть разрушения и жертвы, произошли пожары.
Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, в результате массированной ракетной атаки в Киеве погибли девять человек, 23 получили ранения.
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