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Оккупанты второй раз ударили по Киеву — известно о четырех погибших

8 июля 2024 14:31
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Россияне второй раз ударили по Киеву — куда попали
Повторная атака в Киев. Фото: ГСЧС Украины
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В результате повторной атаки на Киев днем 8 июля зафиксировано попадание в здание роддома в Днепровском районе столицы. Четыре человека погибли, трое травмированы. 

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в понедельник, 8 июля.

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Сообщение Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Повторная атака на Киев 8 июля

По данным ГСЧС Украины, в результате падения обломков произошло частичное разрушение здания медицинского центра. Известно о четырех погибших и троих раненых. На месте работают спасатели.

Оккупанты вторично ударили по Киеву — известно о четырех погибших - фото 2
Сообщение ГСЧС Украины. Фото: скриншот

В Киевской городской военной администрации подтвердили число жертв и сообщили, что на месте идет поисково-спасательная операция.

Напомним, 8 июля оккупанты совершили массированную ракетную атаку на Киев, взрывы прогремели в нескольких районах. В результате падения обломков есть разрушения и жертвы, произошли пожары.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, в результате массированной ракетной атаки в Киеве погибли девять человек, 23 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по детской больнице "Охматдет": он подчеркнул, что под завалами находятся люди.

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