Головна Київ Оновлений Бессарабський ринок — що змінилося для відвідувачів

Оновлений Бессарабський ринок — що змінилося для відвідувачів

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 08:08
У Києві відкрили оновлений Бессарабський ринок — що змінилося
Оновлений Бессарабський ринок у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві відкрився оновлений Бессарабський ринок. Простір осучаснили, а традиційний ринок зберегли.

Про це розповіла керуюча проєктом "Бессарабка. Ринок їжі" Наталія Джулай в ефірі "Київського часу".

Бессарабський ринок після реконструкції. Фото: Новини.LIVE

У Києві відкрився оновлений Бессарабський ринок

Керуюча проєктом "Бессарабка. Ринок їжі" Наталія Джулай розповіла, що концепція не змінює "серце" Бесарабки. Торговці повернулися, збережено атмосферу живого міського ринку, а зміни спрямовані на те, щоб додати комфорту й залучити більше молоді та сімей.

 

Відвідувачі вже можуть побачити новий простір, і водночас переконатися, що традиційний ринок нікуди не подівся.

"Ринок залишається. Я бачу всі побоювання в мережі від мешканців, які дуже люблять Київ, і цінують пам'ятки архітектури. Тому я хочу всіх запросити на оновлену Бессарабку, щоб ви побачили, що ринок залишається. Ми залишали в першу чергу атмосферу класичного ринку, і лише доповнили його сучасним форматом, аби вдихнути в нього нове життя. Щоб це місце стало цікавішим для людей", — пояснила Наталія Джулай.

Зокрема, вона уточнила, що асортимент класичної фермерської продукції зберігається: м’ясо, сало, птиця, телятина, молочні продукти та соління. Частина м’ясників з’явиться вже у п’ятницю, бо вони привозять не перекуплене, а вирощене в селах м’ясо, що потребує часу на підготовку та оформлення документів.

За словами керівниці проєктом, на ринку вже зараз доступні овочі, фрукти, риба, ікра, копченості, сухофрукти та всі знайомі киянам продавці. Менше ніж 10% торговців поки відсутні, але команда Бесарабки очікує повне повернення після відкриття стоянки для зручності покупців.

Раніше ми інформували, що у Києві 10 грудня у тестовому режимі відкрився оновлений Бессарабський ринок.

Нагадаємо, що 4 грудня з порядку денного було виключено питання щодо передачі Житнього ринку в оренду.

Київ ремонт ринок реставрація столиця оновлення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
