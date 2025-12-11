В Киеве открыли обновленный Бессарабский рынок — что изменилось

Обновленный Бессарабский рынок в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве открылся обновленный Бессарабский рынок. Пространство осовременили, а традиционный рынок сохранили.

Об этом рассказала управляющая проектом "Бессарабка. Рынок еды" Наталья Джулай в эфире "Київського часу".

Реклама

Читайте также:

Бессарабский рынок после реконструкции. Фото: Новини.LIVE

В Киеве открылся обновленный Бессарабский рынок

Управляющая проектом "Бессарабка. Рынок еды" Наталья Джулай рассказала, что концепция не меняет "сердце" Бессарабки. Торговцы вернулись, сохранена атмосфера живого городского рынка, а изменения направлены на то, чтобы добавить комфорта и привлечь больше молодежи и семей.

Посетители уже могут увидеть новое пространство, и в то же время убедиться, что традиционный рынок никуда не делся.

"Рынок остается. Я вижу все опасения в сети от жителей, которые очень любят Киев, и ценят памятники архитектуры. Поэтому я хочу всех пригласить на обновленную Бессарабку, чтобы вы увидели, что рынок остается. Мы оставляли в первую очередь атмосферу классического рынка, и только дополнили его современным форматом, чтобы вдохнуть в него новую жизнь. Чтобы это место стало интереснее для людей", — объяснила Наталья Джулай.

В частности, она уточнила, что ассортимент классической фермерской продукции сохраняется: мясо, сало, птица, телятина, молочные продукты и соленья. Часть мясников появится уже в пятницу, потому что они привозят не перекупленное, а выращенное в селах мясо, что требует времени на подготовку и оформление документов.

По словам руководительницы проекта, на рынке уже сейчас доступны овощи, фрукты, рыба, икра, копчености, сухофрукты и все знакомые киевлянам продавцы. Менее 10% торговцев пока отсутствуют, но команда Бессарабки ожидает полное возвращение после открытия стоянки для удобства покупателей.

Ранее мы информировали, что в Киеве 10 декабря в тестовом режиме открылся обновленный Бессарабский рынок.

Напомним, что 4 декабря с повестки дня был исключен вопрос о передаче Житнего рынка в аренду.