Чистый город - как Киев избавляется от коррупции из бюджета

Деньги. Фото: Википедия

В Киеве продолжается борьба с коррупцией в городской власти. Операция "Чистый город" нанесла мощный удар по коррупционным схемам, которые годами истощали бюджет столицы.

Об этом в эфире День.LIVE заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко.

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В Киеве продолжается борьба с коррупцией

По словам депутата, из-за бюрократических преград город ежегодно теряет около 2 миллиардов гривен. Эти средства можно было бы направить на развитие инфраструктуры, однако коррупционные схемы мешали их эффективному использованию.

"Операция "Чистый город" обезглавила "коррупционную гидру", которая издевалась над Киевом", — добавил депутат Киевсовета.

В Киевсовете уже предложили ряд мер для преодоления проблемы, в частности упрощение земельных процедур. Это позволит городу быстрее принимать важные решения и минимизировать коррупционные риски.

Борьба с "коррупционной гидрой" продолжается, и власти столицы настроены на кардинальные изменения, чтобы Киев стал более прозрачным и эффективным в своих финансовых решениях.

Напомним, 6 февраля НАБУ и САП проводили масштабную операцию по разоблачению коррупции в Киевсовете.

В тот же день правоохранители провели обыски у соратника экс-мэра Киева Леонида Черновецкого - Дениса Комарницкого.