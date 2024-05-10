Організатор "пʼяних вечірок" у Києві вийшов з-під варти — за нього внесли заставу
Організатор "п'яних вечірок", де знущалися з дівчат, Андрій Ярина вийшов з-під варти. За нього внесли заставу у розмірі 272 500 гривень.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у Київській прокуратурі.
Андрій Ярина вийшов з-під варти
Зазначається, що під час чергового засідання суду прокурор наполягав на продовженні обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Однак, суд призначив заставу, яку обвинувачений сплатив. Відповідно, обвинуваченого звільнили з-під варти.
Разом з тим, Андрія Ярину зобов'язали:
- носити електронний засіб контролю;
- не виїжджати без дозволу суду із населеного пункту, в якому він проживає;
- не спілкуватися зі свідками та потерпілими;
- здати на зберігання закордонний паспорт.
Що відомо про "п'яні вечірки" в Києві
Нагадаємо, наприкінці січня 2023 року журналістка Ярослава Кравченко повідомила, що у Києві група молодиків з п'яти-семи людей 20-річного віку споювали дівчат, а тоді ґвалтували і знімали все це на відео. Згодом кадри насильства дівчат у стані алкогольного сп'яніння поширювали в соціальних мережах та закритих Telegram-каналах.
Після цього поліція прийшла з обшуками до організаторів. Двом блогерам оголосили підозру.
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