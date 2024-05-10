Організатор "пʼяних вечірок" у Києві вийшов з-під варти — за нього внесли заставу

Андрій Ярина. Фото: Суспільне

Організатор "п'яних вечірок", де знущалися з дівчат, Андрій Ярина вийшов з-під варти. За нього внесли заставу у розмірі 272 500 гривень.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у Київській прокуратурі.

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Андрій Ярина вийшов з-під варти

Зазначається, що під час чергового засідання суду прокурор наполягав на продовженні обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Однак, суд призначив заставу, яку обвинувачений сплатив. Відповідно, обвинуваченого звільнили з-під варти.

Разом з тим, Андрія Ярину зобов'язали:

носити електронний засіб контролю;

не виїжджати без дозволу суду із населеного пункту, в якому він проживає;

не спілкуватися зі свідками та потерпілими;

здати на зберігання закордонний паспорт.

Що відомо про "п'яні вечірки" в Києві

Нагадаємо, наприкінці січня 2023 року журналістка Ярослава Кравченко повідомила, що у Києві група молодиків з п'яти-семи людей 20-річного віку споювали дівчат, а тоді ґвалтували і знімали все це на відео. Згодом кадри насильства дівчат у стані алкогольного сп'яніння поширювали в соціальних мережах та закритих Telegram-каналах.

Після цього поліція прийшла з обшуками до організаторів. Двом блогерам оголосили підозру.