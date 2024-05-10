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Організатор "пʼяних вечірок" у Києві вийшов з-під варти — за нього внесли заставу

10 травня 2024 10:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Організатор "пʼяних вечірок" у Києві вийшов з-під варти — за нього внесли заставу
Андрій Ярина. Фото: Суспільне
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Організатор "п'яних вечірок", де знущалися з дівчат, Андрій Ярина вийшов з-під варти. За нього внесли заставу у розмірі 272 500 гривень. 

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у Київській прокуратурі. 

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Андрій Ярина вийшов з-під варти

Зазначається, що під час  чергового засідання суду прокурор наполягав на продовженні обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Однак,  суд призначив заставу, яку обвинувачений сплатив. Відповідно, обвинуваченого звільнили з-під варти. 

Разом з тим, Андрія Ярину зобов'язали:

  • носити електронний засіб контролю;
  • не виїжджати без дозволу суду із населеного пункту, в якому він проживає;
  • не спілкуватися зі свідками та потерпілими;
  • здати на зберігання закордонний паспорт.

Що відомо про "п'яні вечірки" в Києві

Нагадаємо, наприкінці січня 2023 року журналістка Ярослава Кравченко повідомила, що у Києві група молодиків з п'яти-семи людей 20-річного віку споювали дівчат, а тоді ґвалтували і знімали все це на відео. Згодом кадри насильства дівчат у стані алкогольного сп'яніння поширювали в соціальних мережах та закритих Telegram-каналах.

Після цього поліція прийшла з обшуками до організаторів. Двом блогерам оголосили підозру.

Київ
алкоголь
українці
згвалтування
в'язниця
Україна
жінки
застава
чоловіки

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