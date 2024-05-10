Организатор "пьяных вечеринок" в Киеве вышел из-под стражи — за него внесли залог

Андрей Ярина. Фото: Суспільне

Организатор "пьяных вечеринок", где издевались над девушками, Андрей Ярина вышел из-под стражи. За него внесли залог в размере 272 500 гривен.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники в Киевской прокуратуре.

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Андрей Ярина вышел из-под стражи

Отмечается, что во время очередного заседания суда прокурор настаивал на продолжении обвиняемого меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Однако суд назначил залог, который обвиняемый уплатил. Соответственно, обвиняемого освободили из-под стражи.

Вместе с тем, Андрея Ярину обязали:

носить электронное средство контроля;

не выезжать без разрешения суда из населенного пункта, где он проживает;

не общаться со свидетелями и потерпевшими;

сдать на хранение загранпаспорт.

Что известно о "пьяных вечеринках" в Киеве

Напомним, в конце января 2023 журналист Ярослава Кравченко сообщила, что в Киеве группа молодых людей из пяти-семи человек 20-летнего возраста спаивали девушек, а потом насиловали и снимали все это на видео. Впоследствии кадры насилия девушек в состоянии алкогольного опьянения распространялись в социальных сетях и в закрытых Telegram-каналах.

После этого полиция пришла с обысками к организаторам. Двум блоггерам объявили подозрение.