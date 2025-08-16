Видео
Главная Киев Особая станция метро — как появилась "Театральная" в Киеве

Особая станция метро — как появилась "Театральная" в Киеве

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 21:04
Метро Театральная в Киеве — как появилась станция — архивные фото
Станция метро "Театральная". Фото: 500px.com

Жителям и гостям Киева хорошо знакома станция метро "Театральная", которая расположена между "Крещатиком" и "Университетом". Она имеет не только особое расположение, но и интересную историю.

Новини.LIVE рассказывает подробнее.

Читайте также:

История станции метро "Театральная"

Станцию возвели между уже существующими "Крещатиком" и "Университетом" как пересадочный узел на новую Сырецко-Печерскую линию. Интересно, что работы начали не в действующем тоннеле, а рядом с ним.

Як заявилась станція метро Театральна
Строительство станции метро "Театральная". Фото: Telegram "Мой Киев"

В 1987 году движение поездов на участке между "Университетом" и "Крещатиком" остановили почти на полгода — с марта по октябрь. После завершения строительства новый отрезок присоединили к основной линии, а старые тоннели законсервировали.

Прямой тоннель между "Крещатиком" и "Университетом" существует до сих пор, однако его используют только для технических осмотров. Станцию "Театральная" торжественно открыли 6 ноября 1987 года, приурочив это событие к 70-летию Октябрьской революции.

Як будували станцію театральну в Києві
Процесс строительства станции "Театральной". Фото: Telegram "Мой Киев"

Архитекторами станции стали Николай Алешкин, Анатолий Крушинский и Тамара Целиковская, а скульптором — Анатолий Кущ. На центральной стене когда-то был барельеф Ленина, который во время декоммунизации в 2014 году закрыли изображением театрального зала.

Як з'явилася Театральна у Києві
Станция метро "Театральная". Фото: Telegram "Мой Киев"

"Театральную" сразу проектировали как пересадочный узел. После открытия станции "Золотые ворота" в 1989 году здесь появился переход на Сырецко-Печерскую линию.

Станція метро Театральна - історія
Фойе метро "Театральная". Фото: Telegram "Мой Киев"

Сначала станция называлась "Ленинская", но 2 февраля 1993 года ее переименовали в "Театральную", поскольку рядом находятся Национальная опера Украины и театр имени Леси Украинки.

Напомним, в Киеве изменится движение на мосту через Десенку из-за ремонтных работ.

А также стало известно, что известный отель "Салют" в Киеве признали банкротом.

Автор:
Автор:
Мария Коробова
