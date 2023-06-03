"Отримано більше тисячі": Кличко розповів, як кияни скаржаться на стан укриттів

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМР

За добу місцева влада Києва отримала понад тисячу скарг щодо стану укриттів у столиці. Майже половина з них про те, що бомбосховища зачинені.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Кличко зазначив, що лише за добу після запуску в Києві Цифровому сервісу зворотнього звʼязку щодо стану укриттів, від киян надійшло понад тисячу скарг. З них майже половина на те, що укриття зачинені, чверть — що перебувають у неналежному стані, ще чверть — що поблизу немає укриттів.

"Київ Цифровий оперативно систематизує інформацію і передасть її вже до кінця цього дня в Департамент муніципальної безпеки, райдержадміністраціям міста, та іншим службам, що будуть залучені до перевірок і належного реагування", — наголосив мер столиці.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський натякнув, що відповідатиме за закриті укриття в столиці буде мер Києва, тобто Віталій Кличко.

У той же день, 1 червня, Уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.

А вже 3 червня у МВС прозвітували, що в Україні перевірено понад чотири тисячі укриттів.