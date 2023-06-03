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"Получено более тысячи": Кличко рассказал, как киевляне жалуются на состояние укрытий

3 июня 2023 14:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Получено более тысячи": Кличко рассказал, как киевляне жалуются на состояние укрытий
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КМР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За сутки местные власти Киева получили более тысячи жалоб о состоянии укрытий в столице. Почти половина из них о том, что бомбоубежища закрыты.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Кличко отметил, что только через сутки после запуска в Киеве Цифровому сервису обратной связи по состоянию укрытий, от киевлян поступило более тысячи жалоб. Из них почти половина на то, что укрытия закрыты, четверть — в ненадлежащем состоянии, еще четверть — что вблизи нет укрытий.

"Киев Цифровой оперативно систематизирует информацию и передаст ее уже до конца этого дня в Департамент муниципальной безопасности, райгосадминистрациям города и другим службам, которые будут привлечены к проверкам и надлежащему реагированию", подчеркнул мэр столицы.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека. Среди них 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Муж одной из погибших и жители района утверждают, что укрытие, где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что будет отвечать за закрытые укрытия в столице мэр Киева, то есть Виталий Кличко.

В тот же день, 1 июня, Правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

А уже 3 июня в МВД отчитались, что в Украине проверено более четырех тысяч укрытий.

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