Київська поліція прокоментувала отруєння людей питною водою біля Охматдиту

Вода, яку принесли до Охматдиту. Фото: Facebook

На місце ракетного удару по лікарні "Охматдит" у Києві невідомі принесли пляшки з отруєною водою. Наразі столичні правоохоронці перевіряють інформацію.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Facebook у вівторок, 9 липня.

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"Поліцейські Києва перевіряють інформацію щодо можливого отруєння питної води на місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу", — йдеться у повідомленні.

Там пояснили, що про цю інформацію правоохоронці дізналися під час моніторингу соціальних мереж, наразі за вказаним фактом проводиться перевірка.

Крім того, там зауважили, що звернень від громадян до медичних працівників та поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило.

Скриншот допису Поліції Києва

Нагадаємо, про отруєння води повідомила волонтерка Катерина Терехова. Вона розповіла, що зробила крапельницю з антитоксинами й сорбентами та далі планує здати аналізи, щоб виявити токсин.

Також ми писали, що на території медичного закладу "Охматдит" у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи. Наразі відомо про двох людей, які загинули внаслідок атаки.