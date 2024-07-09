Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Отруєння питною водою біля Охматдиту — поліція відреагувала arrow

Отруєння питною водою біля Охматдиту — поліція відреагувала

9 липня 2024 13:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Київська поліція прокоментувала отруєння людей питною водою біля Охматдиту
Вода, яку принесли до Охматдиту. Фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На місце ракетного удару по лікарні "Охматдит" у Києві невідомі принесли пляшки з отруєною водою. Наразі столичні правоохоронці перевіряють інформацію.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Facebook у вівторок, 9 липня.

Читайте також:

Отруєння людей водою біля Охматдиту

"Поліцейські Києва перевіряють інформацію щодо можливого отруєння питної води на місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу", — йдеться у повідомленні.

Там пояснили, що про цю інформацію правоохоронці дізналися під час моніторингу соціальних мереж, наразі за вказаним фактом проводиться перевірка.

Крім того, там зауважили, що звернень від громадян до медичних працівників та поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило.

null
Скриншот допису Поліції Києва

Нагадаємо, про отруєння води повідомила волонтерка Катерина Терехова. Вона розповіла, що зробила крапельницю з антитоксинами й сорбентами та далі планує здати аналізи, щоб виявити токсин.

Також ми писали, що на території медичного закладу "Охматдит" у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи. Наразі відомо про двох людей, які загинули внаслідок атаки.

Київ поліція отруєння обстріли війна в Україні Охматдит ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних