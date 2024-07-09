Киевская полиция прокомментировала отравление людей питьевой водой возле Охматдета

Вода, которую принесли в Охматдет. Фото: Facebook

На место ракетного удара по больнице "Охматдет" в Киеве неизвестные принесли бутылки с отравленной водой. В настоящее время столичные правоохранители проверяют информацию.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Facebook во вторник, 9 июля.

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"Полицейские Киева проверяют информацию о возможном отравлении питьевой воды на месте ликвидации последствий вражеских обстрелов", — говорится в сообщении.

Там пояснили, что об этой информации правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей, по данному факту проводится проверка.

Кроме того, там отметили, что обращений от граждан к медицинским работникам и полицейским по поводу возможного отравления водой не поступало.

Скриншот поста Полиции Киева

Напомним, об отравлении воды сообщила волонтер Екатерина Терехова. Она рассказала, что сделала капельницу с антитоксинами и сорбентами и дальше планирует сдать анализы, чтобы выявить токсин.

Также мы писали, что на территории медицинского учреждения "Охматдет" в Киеве завершили аварийно-спасательные работы. Сейчас известно о двух людях, погибших в результате атаки.