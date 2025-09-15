Голова Солом’янської РДА розкритикував якість укриттів

Позначка про розташування укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE

Голова Солом’янської районної державної адміністрації Києва Сергій Мовенко різко розкритикував якість укриттів у районі. Під час наради з чиновниками він заявив, що сховища потрібно будувати так, аби вони справді могли виконувати свою функцію й не потребували переробки.

Відео із засідання Сергій Мовенко оприлюднив на своїй сторінці у Instagram.

У Солом'янському районі Києва безлад з укриттями

За словами Мовенка, під час інспекції одного з укриттів він виявив, що фактично придатним для перебування є лише невеликий коридор площею близько 15 квадратних метрів. Попри це, на ремонт об’єкта було передбачено понад 1,4 млн грн.

"Там вже укриття немає. Там заходиш, один коридорчик, і все. Там, де фактично можуть люди перебувати, квадратів 15. І все. Проєкт, кошторисна вартість, 1,4 млн. Вас питаю, ви там були? Не був. Вас питаю, ви були? Не був. Якщо ви будете по одному укритті хоча б в день проїжджати, кожен керівник чи заступник, то вам треба тиждень, щоб все проїхати. Однаковий стандарт якості в нас повинен бути. І все", — заявив чиновник.

Очільник РДА дорікнув відповідальним за відсутність контролю і закликав керівників та їхніх заступників особисто відвідувати об’єкти. Він зауважив, що подекуди відразу після ремонту на одній зі стін уже з’явилася волога, яка може зруйнувати укриття після першої зими.

Цікаво, що під час попередніх перевірок у сховищах також виявляли безхатьків, яких він особисто змушував залишити приміщення. Нині голова РДА зобов’язав чиновників зібрати всю проєктно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт та дані про оплату, аби детально перевірити використання коштів на облаштування укриттів.

Нагадаємо, нещодавно голова Деснянської РДА Києва Максим Бахматов заявив, що один із районів столиці практично не має достатньої кількості укриттів.

Також начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що від нестачі укриттів страждає і Деснянський район, а влада нібито гальмує процес ухвалення рішень будівництва нових захисних споруд. Наразі керівникам районів доручено оновити перелік адрес, де є нагальна потреба у встановленні мобільних укриттів.

Втім чиновники примудряються красти кошти на будівництві укриттів у столиці. Так нещодавно до суду скерували справу щодо колишнього керівника Шевченківської районної державної адміністрації у Києві, який переплатив за укриття понад 1,8 млн гривень з бюджету.