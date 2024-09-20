Міст Патона — що відомо про унікальну переправу у центрі Києва

Міст Патона та вид на правий берег Києва. Фото: Flickr / Neel Shakilov

У листопаді 2024 року київському мосту Патона виповниться 72 роки. Він є першим у світі суцільнозварним мостом, створеним без болтів і заклепок.

Новини.LIVE зібрали все, що відомо про міст Патона.

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Мости попередники

Будівництво першого великого мосту розпочалося в далекому 1939 році, але було зупинене у вересні 1941 року через Другу світову війну та відступ радянських військ.

У 1942 році нацисти відновили роботи, збудувавши тимчасову переправу, названу на честь генерал-фельдмаршала Вальтера фон Райхенау. Німецькі окупанти знищили споруду під час відступу восени 1943 року.

Міст Вальтера фон Райхенау — дерев’яний міст через Дніпро в Києві. Фото: Клуб Корінного Киянина

Будівництво та відкриття мосту Патона

Сучасний міст відкрили 5 листопада 1953 року. На той час це був найбільший у Європі та перший у світі суцільнозварний міст. Його побудували без використання болтів і заклепок, завдяки технології розплавлення та з’єднання країв. Його довжина 1543 метри, що на 300 метрів довше за Хрещатик.

Міст отримав свою назву на честь академіка Євгена Патона, який зробив значний внесок у розвиток зварювальних технологій і мостобудування в Україні.

Переправа з'єднує правий та лівий береги Києва та є однією з найважливіших транспортних артерій столиці.

Відкриття моста Патона 5 листопада 1953 року. Фото: ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Аварії на мосту

25 квітня 1967 року на мосту Патона сталася велика автомобільна аварія, про яку в радянські часи мовчали. У той день з мосту в річку Дніпро впав пасажирський автобус ЛАЗ, який виконував рейс за маршрутом "Бровари-Палац спорту".

Водій автобуса намагався обігнати рефрижератор, але на швидкості зачепився за трамвай і збивши захисний бар'єр злетів у річку з висоти 18 метрів. Причиною аварії стала неуважність кермувальника.

Тоді загинуло близько 30 людей, ще десятки отримали поранення. Дані про кількість жертв різняться.

У 1970-х роках стався подібний інцидент. Тоді туристичний автобус "Ікарус-люкс" пробив огорожу мосту та завис передніми колесами над Дніпром.

У подальшому траплялися сотні, а можливо і тисячі, різних ДТП на мосту, але вже не такі масштабні.

Автобус марки ЛАЗ. Фото: Станіслав Цалик

Трамвай

З 1954-го і до початку 2000-х років мостом імені Патона проходила важлива трамвайна лінія, яка з’єднувала лівобережну та правобережну частини Києва.

У 2004 році трамвайні колії були демонтовані, що розділило мережу на дві частини.

1997 год. Міст Патона. Фото: Iсторичний Київ

Після реконструкції з’явилася тролейбусна лінія, але вона не може охопити той пасажиропотік, який брали на себе трамваї.

У листопаді 2018 року навіть з'явилася петиція, що закликала владу відновити трамвайну лінію на мосту Патона для об’єднання трамвайної мережі Києва.

Трамвай на мосту Патона у 1997 році. Фото: Bigkyiv

Реконструкція

Питання великої реконструкції мосту вперше підняли в 1990-х роках, але тоді на це не було коштів. У 2008 році, у рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012, знову заговорили про реконструкцію. Було розроблено проєкт, що передбачав заміну залізобетонного покриття на легке металеве, що дозволило б збільшити кількість смуг з шести до восьми та ширину мосту з 21 до 38 метрів.

Однак через фінансові труднощі реконструкцію відклали. У 2019 році міст визнали аварійним, тоді закрили кілька автомобільних смуг.

Стан опор мосту Патона. Фото: Телеграф

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада мала плани відремонтувати міст. Йшлося про те, що міст має бути реконструйований до 31 грудня 2025 року, а його пропускна спроможність мала б збільшитись.

У серпні 2024 року мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням відреставрувати міст Патона для запобігання аваріям. У КМДА наголосили, що міст передано на ремонт у рамках проєкту "Велике будівництво" за ініціативою уряду.

Прорив на мосту Патона. Фото: скриншот

Зазначимо, що остання аварія на мосту Патона сталася 22 липня. Тоді в "Київтеплоенерго" пояснили, що на мосту Патона проводилися гідравлічні випробування на тепломагістралі.

Також ми писали, що кияни продовжують перейматися щодо технічного стану мостів Метро та Патона. Ці переправи є ключовими транспортними артеріями Києва, що сполучають лівий та правий береги.

Раніше експерт з транспорту Дмитро Беспалов заявив, що київські мости Метро та Патона офіційно визнані непрацездатними. Такий статус вони мають вже не перший рік.