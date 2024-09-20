Мост Патона – что известно об уникальной переправе в центре Киева

Мост Патона и вид на правый берег Киева. Фото: Flickr/Neel Shakilov

В ноябре 2024 года киевскому мосту Патона исполнится 72 года. Он является первым в мире цельносварным мостом, созданным без болтов и заклепок.

Новини.LIVE собрали все, что известно о мосте Патона.

Читайте также:

Мосты предшественники

Строительство первого большого моста началось в далеком 1939 году, но было остановлено в сентябре 1941 из-за Второй мировой войны и отступления советских войск.

В 1942 году нацисты возобновили работы, построив временную переправу, названную в честь генерал-фельдмаршала Вальтера фон Райхенау. Немецкие оккупанты уничтожили сооружение во время отступления осенью 1943 года.

Мост Вальтера фон Райхенау – деревянный мост через Днепр в Киеве. Фото: Клуб Коренного Киевлянина

Строительство и открытие моста Патона

Современный мост был открыт 5 ноября 1953 года. В то время это был самый большой в Европе и первый в мире цельносварный мост. Его построили без использования болтов и заклепок благодаря технологии расплавления и соединения краев. Его длина 1543 метра, что на 300 метров длиннее Крещатика.

Мост получил свое название в честь академика Евгения Патона, внесшего значительный вклад в развитие сварочных технологий и мостостроения в Украине.

Переправа соединяет правый и левый берега Киева и являється одной из важнейших транспортных артерий столицы.

Открытие моста Патона 5 ноября 1953 года. Фото: ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Аварии на мосту

25 апреля 1967 года на мосту Патона произошла крупная автомобильная авария, о которой в советское время молчали. В тот день с моста в реку Днепр упал пассажирский автобус ЛАЗ, выполнявший рейс по маршруту "Бровары-Дворец спорта".

Водитель автобуса пытался обогнать рефрижератор, но на скорости зацепился за трамвай и сбив защитный барьер упал в реку с высоты 18 метров. Причиной аварии стала невнимательность водителя.

Тогда погибли около 30 человек, еще десятки получили ранения. Данные о количестве жертв разнятся.

В 1970-х годах произошел подобный инцидент. Тогда туристический автобус "Икарус-люкс" пробил ограждение моста и завис передними колесами над Днепром.

В дальнейшем случались сотни, а возможно и тысячи, разных ДТП на мосту, но уже не столь масштабные.

Автобус марки ЛАЗ. Фото: Станислав Цалик

Трамвай

С 1954-го и до начала 2000-х годов по мосту имени Патона проходила важная трамвайная линия, соединявшая левобережную и правобережную части Киева.

В 2004 году трамвайные пути были демонтированы, что разделило сеть на две части.

1997 год. Мост Патона. Фото: Исторический Киев

После реконструкции появилась троллейбусная линия, но она не может охватить тот пассажиропоток, который брали на себя трамваи.

В ноябре 2018 года даже появилась петиция, призвавшая власти восстановить трамвайную линию на мосту Патона для объединения трамвайной сети Киева.

Трамвай на мосту Патона в 1997 году. Фото: Bigkyiv

Реконструкция

Вопрос о большой реконструкции моста впервые подняли в 1990-х годах, но тогда на это не было средств. В 2008 году, в рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012, снова заговорили о реконструкции. Был разработан проект, предусматривавший замену железобетонного покрытия на легкое металлическое, что позволило бы увеличить количество полос с шести до восьми и ширину моста с 21 до 38 метров.

Однако из-за финансовых затруднений реконструкцию отложили. В 2019 году мост сочли аварийным, тогда закрыли несколько автомобильных полос.

Состояние опор моста Патона. Фото: Телеграф

До полномасштабного вторжения России в Украину у властей были планы отремонтировать мост. Речь шла о том, что мост должен быть реконструирован до 31 декабря 2025 года, а его пропускная способность должна увеличиться.

В августе 2024 года мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой отреставрировать мост Патона для предотвращения аварий. В КГГА отметили, что мост передан на ремонт в рамках проекта "Большая стройка" по инициативе правительства.

Прорыв на мосту Патона. Фото: скриншот

Отметим, что последняя авария на мосту Патона произошла 22 июля. Тогда в "Киевтеплоэнерго" объяснили, что на мосту Патона проводились гидравлические испытания на тепломагистрали.

Также мы писали, что киевляне продолжают беспокоиться о техническом состоянии мостов Метро и Патона. Эти переправы являются ключевыми транспортными артериями Киева, соединяющими левый и правый берега.

Ранее эксперт по транспорту Дмитрий Беспалов заявил, что киевские мосты Метро и Патона официально признаны нетрудоспособными. Такой статус у них уже не первый год.