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Падение НЛО в Киеве: специалисты зафиксировали эпицентр взрыва через инфразвуковые средства

20 апреля 2023 08:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Падение НЛО в Киеве: специалисты зафиксировали эпицентр взрыва через инфразвуковые средства
Вспышка в столице 19 апреля. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера, 19 апреля, жители Киева видели неизвестную вспышку в небе. Специалисты из ГЦСК выяснили, что расчетное место эпицентра взрыва находится не в столице, а в области.

Об этом сообщает ГЦСК.

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Неизвестная вспышка в столице

"19 апреля 2023 года в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие", — говорится в сообщении.

Высокоэнергетическое акустическое событие в Украине
Высокоэнергетическое акустическое событие в Украине. Фото: ГЦСК

Специалисты подчеркнули, что событие со вспышкой, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы. В настоящее время эта информация уточняется.

Напомним, в Киеве вечером 19 апреля, впервые за шесть дней, была объявлена воздушная тревога. Жители города видели яркую вспышку зеленого света в небе.

Также мы писали, что вспышки вчера, 19 апреля, вызвали массовое возбуждение в сети и способствовали созданию мемов и многочисленных сомнений. Однако над столицей упал настоящий метеор.

Добавим, что Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства США (NASA) заверило, что вспышки над Киевом не могли быть вызваны падением спутника RHESSI.

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