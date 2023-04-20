Падение НЛО в Киеве: специалисты зафиксировали эпицентр взрыва через инфразвуковые средства
Вчера, 19 апреля, жители Киева видели неизвестную вспышку в небе. Специалисты из ГЦСК выяснили, что расчетное место эпицентра взрыва находится не в столице, а в области.
Об этом сообщает ГЦСК.
Неизвестная вспышка в столице
"19 апреля 2023 года в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие", — говорится в сообщении.
Специалисты подчеркнули, что событие со вспышкой, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы. В настоящее время эта информация уточняется.
Напомним, в Киеве вечером 19 апреля, впервые за шесть дней, была объявлена воздушная тревога. Жители города видели яркую вспышку зеленого света в небе.
Также мы писали, что вспышки вчера, 19 апреля, вызвали массовое возбуждение в сети и способствовали созданию мемов и многочисленных сомнений. Однако над столицей упал настоящий метеор.
Добавим, что Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства США (NASA) заверило, что вспышки над Киевом не могли быть вызваны падением спутника RHESSI.