У Києві впали уламки ракети Циркон — які наслідки

Пошкоджений уламками ракети будинок у Києві. Фото: ДСНС

Столиця продовжує оговтуватися від ракетної атаки росіян, яка відбулася в неділю, 17 листопада. Наразі комунальники приводять до ладу будинок, куди влучили уламки ракети "Циркон".

Про це повідомляє кореспондент День.LIVE Олександр Саюн з місця події.

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У Києві ліквідовують наслідки обстрілу 17 листопада

Під час ворожої атаки 17 листопада на п'ятиповерхівку в Печерському районі столиці впали уламки новітньої російської ракети "Циркон". Того ж дня працівники поліції та ДСНС вилучили небезпечні уламки та евакуювали людей.

Наразі ж в будинку проводять ремонтні роботи. Комунальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. У п'ятиповерхівці перекривають дах, на який і впали уламки ракети. Роботи на завершальному етапі.

Нагадаємо, мешканка Києва пригадала деталі російської атаки 17 листопада. За словами Анни, таких гучних вибухів у столиці ще не було.

Через російський обстріл 18 листопада у Києві запровадили стабілізаційні відключення світла. Вони будуть діяти з 06:00 до 22:00.