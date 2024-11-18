В Киеве упали обломки ракеты "Циркон" - какие последствия

Поврежденный обломками ракеты дом в Киеве. Фото: ГСЧС

Столица продолжает приходить в себя от ракетной атаки россиян, которая состоялась в воскресенье, 17 ноября. Сейчас коммунальщики приводят в порядок дом, куда попали обломки ракеты "Циркон".

Об этом сообщает корреспондент День.LIVE Александр Саюн с места происшествия.

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Во время вражеской атаки 17 ноября на пятиэтажку в Печерском районе столицы упали обломки новейшей российской ракеты "Циркон". В тот же день сотрудники полиции и ГСЧС изъяли опасные обломки и эвакуировали людей.

В настоящее время в доме проводятся ремонтные работы. Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия атаки. В пятиэтажке перекрывают крышу, на которую и упали обломки ракеты. Работы на завершающем этапе.

Напомним, жительница Киева вспомнила детали российской атаки 17 ноября. По словам Анны, таких громких взрывов в столице еще не было.

Из-за российских обстрелов 18 ноября в Киеве ввели стабилизационные отключения света.