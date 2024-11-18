В Киеве упали обломки ракеты "Циркон" - какие последствия

Падение обломков "Циркона" в Киеве — последствия ещё ликвидируют
Столица продолжает приходить в себя от ракетной атаки россиян, которая состоялась в воскресенье, 17 ноября. Сейчас коммунальщики приводят в порядок дом, куда попали обломки ракеты "Циркон".
Об этом сообщает корреспондент День.LIVE Александр Саюн с места происшествия.
В Киеве ликвидируют последствия обстрелов 17 ноября
Во время вражеской атаки 17 ноября на пятиэтажку в Печерском районе столицы упали обломки новейшей российской ракеты "Циркон". В тот же день сотрудники полиции и ГСЧС изъяли опасные обломки и эвакуировали людей.
В настоящее время в доме проводятся ремонтные работы. Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия атаки. В пятиэтажке перекрывают крышу, на которую и упали обломки ракеты. Работы на завершающем этапе.
Напомним, жительница Киева вспомнила детали российской атаки 17 ноября. По словам Анны, таких громких взрывов в столице еще не было.
Из-за российских обстрелов 18 ноября в Киеве ввели стабилизационные отключения света.
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