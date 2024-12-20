Столичные власти показали кадры последствий ракетного удара

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские войска утром в пятницу, 20 декабря, совершили атаку на Киев баллистическими ракетами. В результате зафиксированы повреждения в трех районах, есть пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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Атака на Киев 20 декабря

По предварительной информации, для атаки на Киев враг применил восемь аэробалистических ракет "Кинжал" и баллистических ракет типа Искандер/KN-23.

Известно о падении обломков в трех районах столицы. Так, в Голосеевском повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба с последующей разгерметизацией, загорелось пять автомобилей. По предварительным данным, один человек погиб и еще один получил ранения.

Последствия атаки. Фото: КГВА

Последствия атаки. Фото: КГВА

Последствия атаки. Фото: КГВА

Последствия атаки. Фото: КГВА

По другому адресу был поврежден фасад офисного здания с возгоранием кровли, произошло разрушение на пятнадцатом этаже. Вероятно, есть заблокированные люди. Предварительно пострадали два человека — их госпитализировали.

В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар в нежилом здании, огонь ликвидирован. Обошлось без пострадавших.

Последствия атаки. Фото: КГВА

Последствия атаки. Фото: КГВА

Последствия атаки. Фото: КГВА

Последствия атаки. Фото: КГВА

Последствия атаки. Фото: КГВА

В Шевченковском районе возник пожар на территории нежилой застройки, информация уточняется. Ранее сообщалось о падении обломков в Днепровском районе — это не подтвердилось.

Скриншот поста КГВА

В то же время мэр города Виталий Кличко отметил, что пострадали семь человек, двое из которых госпитализированы. По информации медиков, погибших по состоянию на сейчас нет.

Скриншот поста Кличка

Напомним, враг атаковал столицу баллистическими ракетами, раздавались взрывы.

В Голосеевском районе сообщали о горящих автомобилях в результате падения обломков сбитых ракет.