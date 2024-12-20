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Горящие авто и поврежденные здания — последствия атаки на Киев

20 декабря 2024 08:58
Евгения Брюховецкая - редактор
Столичные власти показали кадры последствий ракетного удара
Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска утром в пятницу, 20 декабря, совершили атаку на Киев баллистическими ракетами. В результате зафиксированы повреждения в трех районах, есть пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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По предварительной информации, для атаки на Киев враг применил восемь аэробалистических ракет "Кинжал" и баллистических ракет типа Искандер/KN-23.

Известно о падении обломков в трех районах столицы. Так, в Голосеевском повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба с последующей разгерметизацией, загорелось пять автомобилей. По предварительным данным, один человек погиб и еще один получил ранения.

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Последствия атаки. Фото: КГВА
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Последствия атаки. Фото: КГВА
Автомобили в огне: Киев подвергся ракетной атаке
Последствия атаки. Фото: КГВА
Разрушение в Киеве: повреждены здания и автотранспорт
Последствия атаки. Фото: КГВА

По другому адресу был поврежден фасад офисного здания с возгоранием кровли, произошло разрушение на пятнадцатом этаже. Вероятно, есть заблокированные люди. Предварительно пострадали два человека — их госпитализировали.

В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар в нежилом здании, огонь ликвидирован. Обошлось без пострадавших.

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Последствия атаки. Фото: КГВА
После обстрела в Киеве повреждены автомобили и здания
Последствия атаки. Фото: КГВА
Киев после атаки: повреждены здания и выгоревшие автомобили
Последствия атаки. Фото: КГВА
В Киеве 7 пострадавших из-за утренней баллистической атаки
Последствия атаки. Фото: КГВА
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Последствия атаки. Фото: КГВА

В Шевченковском районе возник пожар на территории нежилой застройки, информация уточняется. Ранее сообщалось о падении обломков в Днепровском районе — это не подтвердилось.

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Скриншот поста КГВА

В то же время мэр города Виталий Кличко отметил, что пострадали семь человек, двое из которых госпитализированы. По информации медиков, погибших по состоянию на сейчас нет.

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Скриншот поста Кличка

Напомним, враг атаковал столицу баллистическими ракетами, раздавались взрывы.

В Голосеевском районе сообщали о горящих автомобилях в результате падения обломков сбитых ракет.

Киев обстрелы автомобиль война в Украине балистическая атака

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