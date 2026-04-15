Головна Київ У Києві завершується демонтаж оглядового колеса на Подолі

У Києві завершується демонтаж оглядового колеса на Подолі

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 15:00
У Києві завершується демонтаж оглядового колеса на Подолі
Демонтаж оглядового колеса на Контрактовій площі Києва. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У Києві на Контрактовій площі у середу, 15 квітня, завершується демонтаж оглядового колеса. З атракціону вже повністю зняли всі кабінки. Найближчим часом демонтаж планують повністю завершити.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Демонтаж оглядового колеса на Контрактовій площі Києва

Наразі роботи на Контрактовій площі перейшли на фінальну стадію. На місці розбирають основний каркас та допоміжні конструкції. 

Демонтаж оглядового колеса на Контрактовій площі Києва
У Києві демонтовують колесо огляду. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
Колесо огляду на Контрактовій площі
Демонтаж атракціону на Подолі. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Зазначимо, оглядове колесо встановили у 2017 році як тимчасову конструкцію, але воно простояло на площі майже дев’ять років. Водночас атракціон не раз ставав предметом дискусій через невідповідність історичному середовищу, а також сумніви щодо безпеки й законності його розміщення.

Колесо огляду на Контрактовій площі Києва
Демонтаж колеса огляду на Контрактовій площі. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
Демонтаж атракціону на Подолі у Києві
Колесо огляду в Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Київську міську прокуратуру, у грудні 2025 року правоохоронці виявили незадовільний стан колеса огляду на Контрактовій площі. Посадовцям КМДА оголосили підозри.

Згодом у Департаменті територіального контролю Києва повідомили, що закрили атракціон. На вимогу прокуратури власник погодився демонтувати його своїми силами.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
