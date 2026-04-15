У Києві завершується демонтаж оглядового колеса на Подолі
У Києві на Контрактовій площі у середу, 15 квітня, завершується демонтаж оглядового колеса. З атракціону вже повністю зняли всі кабінки. Найближчим часом демонтаж планують повністю завершити.
Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.
Демонтаж оглядового колеса на Контрактовій площі Києва
Наразі роботи на Контрактовій площі перейшли на фінальну стадію. На місці розбирають основний каркас та допоміжні конструкції.
Зазначимо, оглядове колесо встановили у 2017 році як тимчасову конструкцію, але воно простояло на площі майже дев’ять років. Водночас атракціон не раз ставав предметом дискусій через невідповідність історичному середовищу, а також сумніви щодо безпеки й законності його розміщення.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Київську міську прокуратуру, у грудні 2025 року правоохоронці виявили незадовільний стан колеса огляду на Контрактовій площі. Посадовцям КМДА оголосили підозри.
Згодом у Департаменті територіального контролю Києва повідомили, що закрили атракціон. На вимогу прокуратури власник погодився демонтувати його своїми силами.
