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Голова Деснянської РДА запропонував Кличку разом написати заяви на звільнення

2 червня 2023 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Голова Деснянської РДА запропонував Кличку разом написати заяви на звільнення
Голова Деснянської РДА у Києві Дмитро Ратніков. Фото: brovary.net
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Голова Деснянської РДА у Києві Дмитро Ратніков звернувся до міського голови столиці Віталія Кличка. Він запропонував йому разом написати заяви про звільнення через закрите укриття під час тривоги. 

Про це Дмитро Ратніков сказав у своєму зверненні.

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Звернення до Кличка

Ратніков заявив, що читав про бажання міського голови Києва відсторонити його від виконання обов'язків на період розслідування. Голова Деснянської РДА запропонував Кличку написати такі заяви разом. 

"Бо, за Вашими словами, голови районних адміністрацій відповідають абсолютно за все, що відбувається у місті. За відчинення й зачинення укриттів, за порядок і за пункти незламності, і абсолютно за все. Постає логічне запитання, а за що тоді відповідає мер?" — сказав Ратніков. 

Він додав, що під час війни потрібно займатися своїми обов'язками, а не політикою. 

Нагадаємо, внаслідок нічних ракетних обстрілів по столиці 1 червня в Деснянському районі загинули щонайменше троє людей. Мер Києва Віталій Кличко ініціював усунути голову з посади.

Також ми писали, мер Києва Віталій Кличко провів засідання Постійної комісії з техногенно-екологічної безпеки та НС у столиці. Головною темою обговорення стало узгодження дій між усіма службами, пов'язаними з управлінням та забезпеченням доступності сховищ у Києві.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із закритими укриттями в Києві під час повітряної тривоги. Він натякнув на неприємні наслідки для мера столиці Віталія Кличка.

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