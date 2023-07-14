Перебрасывание ответственности за закрытые укрытия Киева

Знак к укрытию. Фото: google

После того, как в Киеве 1 июня возле закрытого укрытия в Деснянском районе погибли люди, разразился скандал. Виновных ищут до сих пор, а власти перебрасываются обвинениями.

Городской глава столицы Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с укрытиями для LB.ua.

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Кто виноват в гибели людей

Виталий Кличко считает, что поиск виновных в трагедии возле закрытого укрытия имеет политическую составляющую.

По мнению мэра, замешивать политику на горе людей цинично и некрасиво. Мол, это было стечение обстоятельств и человеческий фактор.

Но кто тогда должен нести ответственность за гибель людей, среди которых был и ребенок? Кличко считает – россияне.

"Вопрос: кто виноват в том, что произошло, что погибли люди. Сторож, руководитель заведения, район, город – кто виноват? И обрати внимание, при этом никто ни разу не вспомнил тех людей, которые запустили эту ракету, которые принесли смерть", – комментирует Виталий Кличко.

Зато с себя столичный голова ответственность снимает, подчеркивая, что не он стал главой Киевской военной администрации, как должно быть. А укрытия находятся именно в зоне ответственности военных администраций и районных властей.

"Если бомбоубежище, укрытие находится на балансе районов, они — каждый глава района — балансодержатель, распорядитель средств. Только 10% денег были освоены, а город уже выделил — на данный момент — около 2 миллиардов гривен, сумасшедшие деньги", — пояснил Кличко.

Напомним, после трагедии с закрытым укрытием председатель Деснянской РГА предложил Виталию Кличко вместе написать заявления на увольнение.

Затем городской голова ответил на упреки председателей РГА, чем подпитал конфликт в киевских властях.