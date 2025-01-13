Инцидент с "мажорами" в Киеве — полиция выяснила новые детали

Допрос несовершеннолетнего. Фото: Нацполиция

Полиция Киева выяснила, что виновниками скандального перекрытия дороги в центре Киева являются вовсе не "мажоры". Также там опровергли якобы сопровождение полицейских.

Об этом рассказала заместитель начальника департамента коммуникации Национальной полиции Юлия Гирдвилис в эфире телемарафона в понедельник, 13 января.

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По словам представителя полиции, видео в сети было постановочное и сопровождения несовершеннолетних представителями полиции не было. Подростки ехали за экипажем в тот момент, когда правоохранители направлялись на вызов с проблесковыми маячками. Те же подали это так, будто бы их сопровождает полиция.

Также еще одним эпизодом из видео было празднование дня рождения одного из участников компании: несовершеннолетние арендовали авто, но за рулем были не они, а работники компании. Этот факт подтверждает анализ с камер видеонаблюдения.

"Когда они были возле магазина, образовалась пробка, которую создали не они, и просто это было непреднамеренно сделано автомобилями и водителями, которые даже не знали, что какая-то съемка происходит на улице", — отметила Гирдвилис.

Она опровергла то, что юноши являются детьми депутатов и уточнила, что только у одного из них отец — бывший чиновник, а сейчас находится на пенсии.

Напомним, на скандальном видео несовершеннолетние курили и слушали русскую музыку в центре столицы.

Также вчера полиция провела обыски дома у двух из подростков, которые на днях перекрыли дорогу в центре Киева и обнародовали провокационное видео в соцсетях.