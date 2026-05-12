Перемирие закончилось: в Киеве раздаются взрывы

Перемирие закончилось: в Киеве прогремели взрывы
Взрывы в Киеве раздаются прямо сейчас, в ночь на 12 мая. Россияне пытаются атаковать столицу дронами.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Киевской городской военной администрации.
"Взрывы в Киеве, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 03:36.
В то же время в КГВА написали, что угроза с воздуха сохраняется, поэтому жителей призвали находиться в укрытиях. Там подтвердили, что в столицу может работать ПВО.
За несколько минут до первых взрывов Воздушные силы ВСУ предупреждали в Telegram, что на Киев летит группа дронов с востока.
Также стоит заметить, что ПВО работает и в Киевской области, о чем официально заявили в Киевской ОВА.
Обновлено в 03:56
"В Оболонском районе обломки дрона упали на крышу 20-этажного жилого дома", — сообщил в Telegram начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:43 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Как сообщало Новини.LIVE, воздушную тревогу в Киеве объявили менее получаса назад. Это была первая тревога в столице после трехдневного перемирия с РФ, которое длилось с 9 по 11 мая (включительно).
Также мы писали, что несмотря на перемирие, россияне продолжали атаки на прифронтовые региона. В частности, 10 мая враг в очередной раз атаковал Харьков и семь населенных пунктов области. В результате обстрела были повреждены дома и пострадавшие.