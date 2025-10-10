Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві пошкоджено ТЕЦ — нардеп назвав масштаби руйнування

У Києві пошкоджено ТЕЦ — нардеп назвав масштаби руйнування

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 12:35
Атака на енергосистему в Києві 10 жовтня — постраждала ТЕЦ
Зруйнований трансформатор. Фото ілюстративне: Укренерго

На одній з Київських ТЕЦ внаслідок нічної атаки РФ постраждали блочні трансформатори. Блок не може видати в мережу потужність.

Про це повідомив нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

Реклама
Читайте також:

допис
Допис Олексія Кечеренка. Фото: скриншот

Чи мали трансформатори захист

"Постраждали не від "балістики"  їх розбили прості дрони. Трансформатори були незахищені. Київські ТЕЦ це власність міста  тобто повна відповідальність Київської міськради та КМДА", — заявив він.

Також Кучеренко додав, що вчора на сесії міські депутати проголосували за виділення собі по 12,5 млн гривень для "виконання депутатських обіцянок".

"Вартість укриття для одного трансформатора десь 50 млн гривень. Вартість цієї цинічної нахабної "програми" для платників податків в Києві  1,5 млрд гривень на рік", — додав він.

Нагадаємо, внаслідок атаки без світла залишилась частина мешканців у шістьох районах Києва.

Згодом у КМДА уточнили, у скількох будинках вимкнено електроенергію.

Київ нардепи ТЕЦ дрони війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації