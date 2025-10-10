Атака на енергосистему в Києві 10 жовтня — постраждала ТЕЦ

Зруйнований трансформатор. Фото ілюстративне: Укренерго

На одній з Київських ТЕЦ внаслідок нічної атаки РФ постраждали блочні трансформатори. Блок не може видати в мережу потужність.

Про це повідомив нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

Чи мали трансформатори захист

"Постраждали не від "балістики" — їх розбили прості дрони. Трансформатори були незахищені. Київські ТЕЦ це власність міста — тобто повна відповідальність Київської міськради та КМДА", — заявив він.

Також Кучеренко додав, що вчора на сесії міські депутати проголосували за виділення собі по 12,5 млн гривень для "виконання депутатських обіцянок".

"Вартість укриття для одного трансформатора десь 50 млн гривень. Вартість цієї цинічної нахабної "програми" для платників податків в Києві — 1,5 млрд гривень на рік", — додав він.

Нагадаємо, внаслідок атаки без світла залишилась частина мешканців у шістьох районах Києва.

Згодом у КМДА уточнили, у скількох будинках вимкнено електроенергію.