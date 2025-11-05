Збитки 47 млн — директор приватної компанії причетний до схем із постачання електроенергії для Київпастрансу

Транспорт "Київпастранс". Ілюстративне фото: "Київпастранс"

Гендиректор компанії, що постачала електроенергію КП "Київпастранс", підозрюється у привласненні понад 47 млн гривень. За даними слідства, він завищував ціни на електроенергію.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у середу, 5 листопада.

Викриття посадовця. Фото: Київська міська прокуратура

Постачання електроенергії Київпастрансу за завищеними цінами

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва генеральному директору товариства, що постачало електроенергію КП "Київпастранс", повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними грошима.

Встановлено, що згідно з умовами угоди, укладеної наприкінці 2022 року, постачальник мав щомісячно інформувати комунальне підприємство про зміни ціни на ринку електроенергії та відповідно корегувати її вартість для КП "Київпастранс".

Втім, попри зниження цін, постачальник не зменшив її вартість. Таким чином за 2023-2024 роки комунальне підприємство переплатило за електроенергію понад 47 млн гривень.

Дії директора товариства кваліфіковано як заволодіння коштами під час дії воєнного стану в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше підозру у службовій недбалості отримала вже колишня начальниця управління КП "Київпастранс", яка мала вжити заходів щодо проведення моніторингу цін за поставлену комунальному підприємству електричну енергію. Через це територіальна громада Києва зазнала збитків на суму понад 47 мільйонів гривень.

Також ми повідомляли, що у Києві повідомили про підозру посадовцю через закупівлю антипаркувальних стовпчиків неналежної якості.