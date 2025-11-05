Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Переплата Київпастрансом 47 млн за світло — нові деталі справи

Переплата Київпастрансом 47 млн за світло — нові деталі справи

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 14:51
Оновлено: 15:02
Збитки 47 млн — директор приватної компанії причетний до схем із постачання електроенергії для Київпастрансу
Транспорт "Київпастранс". Ілюстративне фото: "Київпастранс"

Гендиректор компанії, що постачала електроенергію КП "Київпастранс", підозрюється у привласненні понад 47 млн гривень. За даними слідства, він завищував ціни на електроенергію.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у середу, 5 листопада.

Реклама
Читайте також:
Корупція
Викриття посадовця. Фото: Київська міська прокуратура

Постачання електроенергії Київпастрансу за завищеними цінами

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва генеральному директору товариства, що постачало електроенергію КП "Київпастранс", повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними грошима.

Встановлено, що згідно з умовами угоди, укладеної наприкінці 2022 року, постачальник мав щомісячно інформувати комунальне підприємство про зміни ціни на ринку електроенергії та відповідно корегувати її вартість для КП "Київпастранс".

Втім, попри зниження цін, постачальник не зменшив її вартість. Таким чином за 2023-2024 роки комунальне підприємство переплатило за електроенергію понад 47 млн гривень.

Дії директора товариства кваліфіковано як заволодіння коштами під час дії воєнного стану в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше підозру у службовій недбалості отримала вже колишня начальниця управління КП "Київпастранс", яка мала вжити заходів щодо проведення моніторингу цін за поставлену комунальному підприємству електричну енергію. Через це територіальна громада Києва зазнала збитків на суму понад 47 мільйонів гривень.

Також ми повідомляли, що у Києві повідомили про підозру посадовцю через закупівлю антипаркувальних стовпчиків неналежної якості.

махінації електроенергія чиновники покарання затримання
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації