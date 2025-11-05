Убытки в 47 млн — директор частной компании причастен к схемам по поставке электроэнергии для Киевпастранса

Транспорт "Киевпастранс". Иллюстративное фото: "Киевпастранс"

Гендиректор компании, которая поставляла электроэнергию КП "Киевпастранс", подозревается в присвоении более 47 млн гривен. По данным следствия, он завышал цены на электроэнергию.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 5 ноября.

Разоблачение чиновника. Фото: Киевская городская прокуратура

Поставка электроэнергии Киевпастрансу по завышенным ценам

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева генеральному директору общества, которое поставляло электроэнергию КП "Киевпастранс", сообщено о подозрении в завладении бюджетными деньгами.

Установлено, что согласно условиям соглашения, заключенного в конце 2022 года, поставщик должен был ежемесячно информировать коммунальное предприятие об изменениях цены на рынке электроэнергии и соответственно корректировать ее стоимость для КП "Киевпастранс".

Впрочем, несмотря на снижение цен, поставщик не уменьшил ее стоимость. Таким образом за 2023-2024 годы коммунальное предприятие переплатило за электроэнергию более 47 млн гривен.

Действия директора общества квалифицированы как завладение средствами во время действия военного положения в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее подозрение в служебной халатности получила уже бывшая начальница управления КП "Киевпастранс", которая должна была принять меры по мониторингу цен за поставленную коммунальному предприятию электрическую энергию. Из-за этого территориальная громада Киева понесла убытки на сумму более 47 миллионов гривен.

